آخر كلمات للشهيد المصري العقيد أحمد المنسي قبل استشهاده أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء

يكشف تسجيل صوتي عن آخر كلمات للشهيد المصري العقيد أحمد المنسي (قائد الكتيبة 103 صاعقة) قبل استشهاده خلال المواجهة الإرهابيين في سيناء، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا وتدمير 6 عربات.

وبدأ الشهيد أحمد المنسي إشارته الصوتية بـ”الله أكبر لكل أبطال شمال سينا، ويمكن دي تكون آخر لحظات حياتي في الدنيا، أنا لسه عايش في هجوم من جماعة دواعش التكفيريين علينا هنا في مربع البرث، دخلوا بكام عربية مفخخة”. “هدوا المبيتات وهدوا كل النقطة وأنا لسه عايش أنا و4 عساكر متمسكين بالتبة ومتمسكين بالأرض علشان خاطر زمايلنا الشهدا ما نسيبهمش، ومش هنسيب زمايلنا المصابين، إحنا لسه عايشين ومش هنسيب الأرض دي.. وهنجيب حق أي شهيد أو مصاب.. الله أكبر يا نجيب حقهم يا نموت زيهم الناس كلها تدعي للرجالة اللي هنا”.

print

المصدر : NBN