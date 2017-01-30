آدم لالانا أفضل لاعب إنكليزي في عام 2016

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم على فوز آدم لالانا نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب إنكليزي في عام 2016 متفوقاً على واين روني مهاجم مانشستر يونايتد وجيمي فاردي نجم ليستر سيتي.

واستلم لالانا جائزته صباح اليوم الاثنين بعد حصوله على أعلى نسبة من أصوات الجماهير بين لاعبي منتخب الأسود الثلاث.

وتحصل لالانا على نسبة 39% من أصوات الجماهير الإنكليزية متفوقاً على فاردي الذي حل ثانياً بواقع 12% وروني صاحب المرتبة الثالثة بـ8%.

وقدم لالانا أداء مميز مع منتخب بلاده وتمكن من تسجيل 3 أهداف خلال عام 2016 في شباك كل من سلوفاكيا، أسكتلندا وإسبانيا.

وسيطر واين روني نجم الشياطين الحمر على الجائزة في العاميين الماضيين، في حين تحصل عليها ستيفن جيرارد أسطورة الريدز في عام 2012.

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المصدر : NBN