آرسنال عينه على رويس لتعويض رحيل سانشيز المحتمل

بدأ آرسنال في تحديد أهدافه لتعويض رحيل نجم الفريق أليكسيس سانشيز خلال الصيف المقبل في حالة عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده حيث يبرز إسم النجم الدولي الألماني ماركو رويس للالتحاق بالمدفعجية .

وحسب صحيفة “ديلي ميل” فإن أرسين فينغر يضع نجم بروسيا دورتموند ماركو رويس على رأس أولوياته خلال الصيف المقبل في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع أليكسيس سانشيز لتجديد عقده.

وعلى الرغم من ارتباط رويس مع بروسيا دورتموند بعقد يمتد إلى غاية صيف 2019 ، لكن آرسنال يمكنه إغراء اللاعب برفع راتبه الذي يصل إلى 4 مليون يورو سنوياً مع النادي الألماني .

وعاد ماركو رويس للملاعب في مع نهاية نوفمبر الماضي بعد غيابه عن دورتموند لأزيد من 6 أشهر بسبب إصابة في منطقة الحوض ، هو الذي شارك خلال الموسم الحالي في 6 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 آخرين .

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المصدر : NBN