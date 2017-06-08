آرسنال يدخل سباق التعاقد مع خاميس

ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي آرسنال دخل في سباق التعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كولومبيا خاميس رودريجيز في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت تلك التقارير أن فريق المدرب الفرنسي آرسين فينجر سيحاول إقناع الدولي الكولومبي بالانتقال إليه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت أيضاً أن الجانرز سيجدون منافسة قوية من قبل كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد بالإضافة إلى باريس سان جيرمان في الحصول على توقيع خاميس.

الجدير بالذكر أن خاميس يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي بعدما لاقى تهميشاً من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي.

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المصدر : وكالات