أبرز الأحداث الكروية ليوم الأربعاء 5 نيسان 2017

إسبانيا:

– برشلونة يتخطّى عقبة إشبيلية بثلاثيّة سهلة ويعتلي الصدارة موقّتاً

– رغم الغيابات والأخطاء الفردية.. موراتا يُعيد ريال مدريد إلى الصدارة

– فوز أوساسونا على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد

– تعادل ديبورتيفو لاكورونيا مع غرناطة سلبياً

– فوز ملقا على سبورتينغ خيخون بهدف نظيف

– اختيار حكم الكلاسيكو الرسمي يُشعل غضب كتالونيا(وفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فأن لجنة التحكيم قررت اختيار الحكم الدولي هيرنانديز هيرنانديز البالغ من العمر 35 عاماً، من أجل قيادة مباراة الكلاسيكو القادمة، بين الفريقين الأفضل في العالم برشلونة وريال مدريد)

– سامباولي يرى أن نيمار هو بديل ميسي في برشلونة

-بحسب صحيفة سبورت فإن رافينيا قد يلحق بالكلاسيكو

إنجلترا:

– هازارد يُعيد تشيلسي إلى سكّة الإنتصارات ويُسقط مانشستر سيتي بهدفين لهدف

– فوز آرسنال على ويست هام بثلاثية نظيفة

– فوز توتنهام هوتسبر على سوانزي سيتي بثلاثية مقابل هدف

– فوز ساوثامبتون على كريستال بالاس بثلاثة أهدف مقابل هدف

– فوز هال سيتي على ميدلسبره برباعية مقابل هدفين

– تعادل ليفربول مع بورنموث بهدفين لكلاً منهما

– رسمياً.. ليفربول محروم من التعاقدات لسنتين!(أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي قراراً يقضي بحرمان ليفربول من ضم أي لاعب موهوب لأكاديميته لمدة سنتين بعد مخالفة قوانين التعامل مع اللاعبين الصغار)

ألمانيا:

– فوز لايبزيغ على ماينز بثلاثية مقابل هدفين

– فوز بوروسيا مونشنغلادباخ على هرتا برلين بهدف دون رد

– فوز باير ليفركوزن على درامشتات بهدفين نظيفين

– فوز إنغولشتات على أوغسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين

– فوز فريبورغ على فولفسبورغ بهدف دون رد

أخبار الانتقالات:

– ريال مدريد يعلن الحرب على أتلتيكو ويحسم صفقة الصيف الأولى( تمكن نادي ريال مدريد من التوصل لإتفاق من أجل التعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر لنادي أتلتيكو مدريد والذي يلعب معارًا في صفوف ديبورتيفو ألافيس

وكان أتلتيكو مدريد قد وافق على اعارة ثيو هيرنانديز شقيق المدافع لوكاس هيرنانديز إلى صفوف ديبورتيفو ألافيس وذلك بعدما مدد تعاقده في الصيف الماضي لخمسة سنوات مقبلة)

– ميسي يُعطي “الضوء الأخضر” لبرشلونة من أجل ضمّ نجم ريال مدريد!( أعطى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة موافقته للإدارة على سعيهم لضم الكولومبي خاميس رودريغيز صانع ألعاب ريال مدريد.

ويبحث حالياً النادي الكتالوني عن بديل مناسب لقائده أندريس إنييستا الذي وصل لسن 32 عاماً، ويعد نجمي ريال مدريد رودريغيز وإيسكو أبرز الأسماء المرشحة لخلافته)

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المصدر : NBN