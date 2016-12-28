أبرز الطرائف الرياضية في عام 2016

لا تنحصر الرياضة بين الانتصارات والهزائم وحسب، ولكن المواقف الطريفة تشكل جزءا أيضا من اللعبة، وفيما يلي نعرض تقريرا عن أغرب عشرة مواقف حدثت في عالم الرياضة خلال عام 2016.

1- دراج يركض بدون دراجته في تور دي فرانس: مرتديا لباسه الأصفر يترك درجاته المعطلة على الأرض ويركض لمسافة 100متر، هذا هو الدراج البريطاني كريس فروم خلال المرحلة الأخيرة من سباق فرنسا الدولي للدراجات، وفاز بالمركز الثالث.

2- من حراسة المرمى إلى المصارعة: من حارس مرمى سابق للمنتخب الألماني لكرة القدم إلى المصارعة الحرة، هكذا أصبح تيم فايسه مثالا صارخا على التحول الجذري في عالم الرياضة، وهو الأمر، الذي قام به على نحو ناجح.

وبدأ فايسه أو “الماكينة” كما يعرف في الوقت الراهن، الحارس السابق لفيردر بريمن وهوفينهايم، مسيرته في رياضته الجديدة بالفوز في إحدى منافسات الفرق بالمجمع الأولمبي بمدينة ميونيخ الألمانية.

3- مباراة فرنسا سلبيا مع سويسرا في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة، دخلت التاريخ، بسبب ما حدث مع قمصان منتخب سويسرا في ذلك اليوم، وأضطر لاعبو سويسرا أدمير محمدي وبريل إيمبولو وبليريم دزيمايلي وجرانيت شاكا، إلى تغيير قمصانهم خلال المباراة أكثر من مرة بداعي تعرضها للتمزق مع أبسط الاحتكاكات مع لاعب الفريق المنافس.

4- المياه العكرة بريو دي جانيرو: أثناء دورة الألعاب الماضية بريو دي جانيرو، التقطت العديد من الصور لحوض الغوص عندما اكتست المياه في ذلك الحوض باللون الأخضر، مما أثار العديد من التكهنات.

-5 التوأم المتحد: تحول مشهد تخطي التوأم البريطاني اليستير وجوناثان براونلي خط النهاية لمونديال الثلاثي “ترياتلون” الأكثر تداولا خلال المرحلة الأخيرة من البطولة، التي أقيمت هذا العام في مدينة كوزوميل المكسيكية.

وبدا المشهد مختلفا، حيث لم يكن لجوناثان الوصول إلى خط النهاية بدون مساعدة اليستير، الذي ما إن رأى شقيقه يتداعى من فرط المجهود والحرارة والرطوبة الشديدة حتى قام بمساعدته حتى يستطيع أن يكمل ركضا الأمتار الأخيرة من السباق.

-6 بدون مقعد ولكن فازت بميدالية: اضطرت الدراجة الألمانية كريستينا فوجيل الانتظار حتى حسمت تقنية “السبق الضوئي” فوزها بالميدالية الذهبية في إحدى سباقات الدراجات بدورة الألعاب الأولمبية الماضية.

ومن المدهش أن فوجيل فقدت المقعد الخاص بدراجتها أثناء صراعها على المركز الأول مع نظيرتها البريطانية ريبيكا جيمس، مما اضطرها إلى إكمال السباق واقفة فوق بدالي دراجتها.

7- صافرات الاستهجان في أولمبياد ريو : أطلق الجمهور البرازيلي صافرات الاستهجان ضد اللاعب الفرنسي رينو لافيينيه خلال منافسات القفز بالزانة.

وأصاب رينو الجنون بسبب صافرات الجماهير وألقى من يده الزانة خلال محاولة قفز (ستة أمتار وثمانية سنتيمترات)، وهي المحاولة، التي كان يعني نجاحه فيها الفوز بالميدالية الذهبية.

8- الركض بالجنب في ماراثون أولمبي: كان العداء الأرجنتيني فيديريكو برونو بعيدا عن الصعود إلى منصة التتويج في أحد الماراثونات بأولمبياد ريو الأخيرة، إلا أن إصراره ومجهوده الكبير حازا على إشادة الجميع، حيث أنه نجح في إتمام السباق رغم التقلصات العضلية، التي هاجمته.

وابتكر الرياضي الأرجنتيني23 عاما تكتيكا جديدا من أجل التغلب على ألامه وانهاء السباق، فقد حافظ على تقدمه بالتحرك بشكل جانبي، حيث لم يكن يملك خيارا آخر لتفادي الآلام.