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أبعد من حدود الإسعاف … فريق إسعاف النبطية

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إسعاف النبطية، فريق إسعاف أسسه النادي الحسني عام 2003 في مدينة النبطية الجنوبية.
نعرض لكم فيديو تفصيلي يشرح مهمات الفريق وكيفية نشأته وأقسامه المتعددة من انتاج قسم الاعلام في اسعاف النبطية

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المصدر : إسعاف النبطية

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