أبعد من حدود الإسعاف … فريق إسعاف النبطية Posted by Zeinab YSN تاريخ: 21-06-2017 مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, منوعات, منوعات الرئيسية, يحدث الان اترك تعليقا 7 Views http://www.nbn.com.lb/wp-content/uploads/2017/06/19219618_1921527164789729_2344793414786088960_n.mp4 إسعاف النبطية، فريق إسعاف أسسه النادي الحسني عام 2003 في مدينة النبطية الجنوبية. نعرض لكم فيديو تفصيلي يشرح مهمات الفريق وكيفية نشأته وأقسامه المتعددة من انتاج قسم الاعلام في اسعاف النبطية print المصدر : إسعاف النبطية