“أبل”.. من الهواتف الذكية، الى المنازل الذكية ؟!

قررت أبل أن تسجِّلَ براءة اختراع مختلفة تمامًا عمَّا اعتدنا أن نراه من براءات اختراع للشركة، فهذه المرة كان البراءة لـ “مبخار!”. ولِمَن لم يسمع عنه من قبل، فإنه ببساطة عبارة عن جهاز تبخير يحوّل السوائل إلى بخار.

وتم تسجيل البراءة هذا الشهر بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، وهو ما يقودنا لتوقع أنه بالنظر إلى طبيعة هذا الجهاز، يبدو أن الشركة تفكر في التركيز على مجال المنازل الذكية.

ولا أحد يعلم مضمون تلك البراءة، فقط كل ما هو معلوم أن تيتسويا إيشيكاوا – مسؤول من شركة أبل – هو من قام بتقديمها للمكتب، والتخمينات كلها أن الشركة ستقوم في المستقبل بإنتاج أجهزة ذكية في الفترة التي يزدهر فيها قطاع إنترنت الأشياء.

الملاحظ أن العديد من المستهلكين في مختلف دول العالم الآن أدمنوا استخدام المبخرات بشتَّى أنواعها – مثل مكيفات الهواء والرطوبة -، وكذلك في قطاعاتٍ مثل الصحة والزراعة والتجميل، وربما تستهدف أبل تلك الأسواق في يومٍ ما.

وراسل المصدر شركة أبل في محاولة منه لمعرفة ما المنتج الذي تشير إليه براءة الاختراع، لكنهم لم يحصلوا على أي رد. لكن على كل حال طالما أن الأمر لا يزال في حيز براءة الاختراع؛ فقد يؤول الأمر إلى مجرد حماية الفكرة ليس أكثر أو أقل، لا أحد يدري.

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المصدر : CNN Tech