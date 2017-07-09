أبناء القنيطرة: الجولان أرض عربية سورية وجميع قرارات سلطات الاحتلال لاغية

أكد أبناء القنيطرة أن الجولان العربي السوري المحتل أرض عربية سورية كانت وستبقى وأن الاحتلال إلى زوال مهما طال الزمن وسيعود الجولان إلى السيادة الوطنية السورية وأن جميع القرارات الصادرة عن سلطات الاحتلال لاغية وباطلة وغير شرعية ولا قيمة قانونية لها.

وتنديداً بالقرار الصهيوني الباطل المتمثل بإجراء انتخابات لما تسمى “المجالس المحلية” في الجولان المحتل نظمت محافظة القنيطرة وفرع حزب البعث العربي الاشتراكي وقفة احتجاجية على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتضامناً مع أهلنا في قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية والغجر وذلك أمام مبنى المحافظة في الحي الخدمي بمدينة البعث.

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المصدر : NBN