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أبو فاضل: لبنان سيكون مقبرة تنظيم “داعش” و”النصرة” وكل الجماعات الإرهابية

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أبو فاضل: لبنان سيكون مقبرة تنظيم “داعش” و”النصرة” وكل الجماعات الإرهابية

شدّد الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل، على أنّه “لا يمكن التعرّض للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، فهم كرامتنا. يمكن التعرّض لرؤساء الحزاب والوزراء والنواب، ولأي كان، إلّا لرؤساء الجيش اللبناني والأمنيّين”.

ووجّه أبو فاضل، في مداخلة ضمن برنامج السياسة اليوم عبر الـ NBN، تحية إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بسبب “الكلام المسؤول الّذي صرّح به بعد إجتماعه الأخير مع قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الدفاع يعقوب الصراف”، مشيراً إلى أنّ “بعض المحيطين بالحريري، دماغهم توقّف منذ 10 أو 15 سنة”، مركّزاً على أنّ “على هؤلاء إمّا تحريك دماغهم، أو تحريك نفسهم من لبنان”، مؤكّداً أنّ “لبنان سيكون مقبرة تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة”وكل الجماعات الإرهابية”.

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المصدر : NBN

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