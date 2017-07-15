أبو فاعور: كنا نفضل اعتماد مبدأ المداورة وإلغاء الإحتكارات الطائفية لسفارات معينة

رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور “اننا كنا نفضل اعتماد مبدأ المداورة الشاملة والغاء الاحتكارات الطائفية لسفارات معينة القائمة منذ سنوات طويلة واعتماد مبدأ الكفاءة والاستحقاق في التشكيلات الدبلوماسية لكن كان دون ذلك الكثير من العقبات من اكثر من طرف سياسي”.

ولفت أبو فاعور الى ان النقاش مع وزير الخارجية كان إيجابيا ومثمرا وعكس حرصا على مراعاة ما أمكن من توازنات، مما قاد الى الاتفاق على صيغة مرضية، قائلا “نأمل ان تقر في مجلس الوزراء لكي يتم ترميم البنية الدبلوماسية للدولة اللبنانية التى تحتاج الى جهود دبلوماسية كبيرة تحفظ المصلحة اللبنانية في ظل ما تواجهه من تحديات وصعاب ومخاطر”.

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المصدر : وكالات