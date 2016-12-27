أبي رميا طالب بإعلان حالة طوارئ شبابية

اعتبر عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب سيمون أبي رميا أن “شباب لبنان بكل أحزابهم وتياراتهم اجتمعوا من سنة 2000 وسنة 2012 واصدروا وثيقة سياسة شبابية تتكلم عن مشاكل وهموم الشباب واتمنى ان تكون هذه الوثيقة خريطة الطريق لوزارة الشباب والرياضة ولمجلس الوزراء”.

وكشف أبي رميا، أثناء مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، ان “بين كل 100 عاطل عن العمل هناك 65 شاب، ومجموع العاطلين عن العمل من الشباب نسبتهم 35%، و35% يعملون خارج اطار شهادتهم، و 83% من شباب لبنان أملهم وحلمهم أن يحصلوا على الفيزا”.

ودعا أبي رميا “لاعلان حالة طوارئ شبابية لاعطاء الثقة للشباب اللبناني وأطالب أن يكون هناك مرة بالشهر جلسات مناقشة خارج الاطار التشريعي بين مجلس النواب ومجلس الوزراء لأنه لدينا حق بأسئلة شفهية للوزراء وتكون منقولة أمام وسائل الاعلام ليكون الشعب شاهداً على العمل الجدي ونكون بذلك نحاسب ونسائل”.

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المصدر : NBN