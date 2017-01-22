أتلتيكو مدريد يكتفي بالتعادل في مواجهة أتلتيك بلباو

عاد أتلتيكو مدريد بنقطة التعادل من مواجهة أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني ، ليبتعد أكثر عن ثلاثي الصدارة .

وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بالشكل الأمثل حيث نجح في خطف التقدم سريعاً عبر هدف خورخي ميروديو كوكي في الدقيقة الثالثة ، فيما تأجل رد بلباو حتى الدقيقة 42 ليخطف التعادل عبر انييجو ليكوي .

وقلب بلباو النتيجة على ضيفه خلال شوط المباراة الثاني بهدف اوسكار دي ماركوس في الدقيقة 56 ، فيما تكفل انطوان جريزمان بتأمين نقطة التعادل لفريق العاصمة 10 دقائق قبل نهاية المواجهة .

وبهذا التعادل يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 35 في المركز الرابع ، فيما يظل أتلتيك بلباو سابعاً برصيد 29 نقطة .

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المصدر : NBN