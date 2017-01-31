أحدث مقاتلة قاذفة من نوع “سوخوي” تطير إلى سوريا

قررت وزارة الدفاع الروسية ضمّ مقاتلات قاذفة جديدة من طراز “سو-25إس إم3” إلى القوات الجوية الروسية التي تساعد القوات الحكومية السورية على محاربة الإرهاب.

ويجب أن تطير 4 طائرات من طراز “سو-25إس إم3” إلى سوريا، في أغسطس/آب أو في بداية سبتمبر/أيلول 2017، عندما تبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم طائرات من هذا الطراز، حسب صحيفة “إزفستيا”.

وتم تجهيز الطائرة الجديدة بجهاز تنشين “سولت-25” الذي يكتشف الأهداف في النهار والليل وفي الظروف الجوية الرديئة. ولا تواجه طائرة “سو-25إس إم3” بفضل جهاز التنشين هذا صعوبات في تدمير منشآت واستحكامات العدو الثابتة والآليات العسكرية المتحركة السريعة على نحو سواء.

كما تم تجهيزها بوسيلة فعّالة للحماية من مضادات الطائرات تعرف باسم “فيتيبسك”. ويقول الطيارون الذين يسمون هذه الطائرة بـ”غراب القيظ”، إن إصابة هذا الطير مستحيل.

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المصدر : سبوتنيك