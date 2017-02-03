أخطر عصابة سرقة محترفة في قبضة المعلومات ومضبوطات تفوق المليون دولار اميركي

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة من داخل منازل ومحال تجارية في مدينة بيروت وبخاصة في محلة الاشرفية التي تطال بشكل خاص: خزنات حديدية تحتوي مجوهرات وحلي وأحجار كريمة ومبالغ مالية، ومن بين آخر تلك العمليات:

_ بتاريخ 27/01/2017 سرقت خزنة حديدية من داخل احدى الشركات في الاشرفية وبداخلها مجوهرات ومبالغ مالية قدرت بحوالي نصف مليون دولار اميركي.

_ بتاريخ 30/01/2017 سرقت خزنة حديدية من داخل محل معدّ لتصنيع المجوهرات في محلة الاشرفية وبداخلها مجوهرات ومبالغ مالية قدرت بحوالي خمسة وسبعين الف دولار اميركي.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه بتاريخ 31/01/2017 في محلة غاليري سمعان، وهو:

_ م.م.( مواليد عام 1975، لبناني)

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، كما اعترف بوجود شريك له كان يحتفظ بالمسروقات بغية تصريفها لاحقاً، فتم توقيفه أيضاً وهو:

_ ح. ق. ( مواليد عام 1980، لبناني)

وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من المسروقات عبارة عن: أموال نقدية من عملات مختلفة، مجوهرات وحلي تفوق قيمتها المليون دولار أميركي وبعضها الآخر غير مقدر بثمن، خزنتين حديديتين، إضافة الى الأسلحة والأدوات التي كانت تستخدم في أثناء تنفيذ عمليات السرقة.

وتبين أنهما من أصحاب السوابق.

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المصدر : NBN