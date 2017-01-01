أردوغان:الهجمات التي تنفذها منظمات إرهابية لا تنفصل عن أحداث المنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “تركيا تواصل مكافحتها للإرهاب، وهي عازمة على القيام بكل ما يلزم في المنطقة من أجل ضمان أمن وسلامة مواطنيها”، مشددا على “أننا ندرك أن الهجمات التي تنفذها منظمات إرهابية في بلادنا لا تنفصل عن الأحداث التي تشهدها منطقتنا ونحن مصرُّون على اقتلاع تلك التهديدات”.

ورأى أن “التفجيرات الإرهابية تهدف لزعزعة استقرار تركيا ونشر الفوضى”، داعيا الأمة التركية الى أن “تتحد في مواجهة الألعاب القذرة”.

ولفت الى أن “الجهات التي تستهدف أمن شعبنا تحاول بالتعاون مع عملائها إحداث حالة من الفوضى وعدم استقرار في بلادنا من خلال الهجمات الوحشية”، مؤكدا “أننا لن نسمح إطلاقًا بنجاح المؤامرات القذرة التي تحاك ضدنا، وذلك من خلال التحلّي بالوعي والحكمة والتكاتف فيما بيننا بشكل أكبر”.

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المصدر : NBN