أردوغان: الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية التي تقتل المظلومين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس ان “الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم للمنظمات الإرهابية التي تقتل المظلومين”.

واضاف في حفل توزيع جوائز المؤسسة التركية للبحوث العلمية والتكنولوجي ان “الجيش السوري الحر ليس تنظيما إرهابيا والولايات المتحدة الأمريكية قدمت له الدعم معنا في البداية”، مشيرا إلى أنهم “يدعون إننا نقدم الدعم لتنظيم داعش وهم يكذبون”.

وأوضح إردوغان أن “التنظيمات الإرهابية لا بد وان تلدغ من يغذيها”، مشدداً على ان “تركيا عضو في حلف الناتو ينبغي الوقوف إلى جانبها”.

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المصدر : سبوتنيك