  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

أردوغان: الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية التي تقتل المظلومين

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
4 Views
أردوغان: الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية التي تقتل المظلومين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس ان “الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم للمنظمات الإرهابية التي تقتل المظلومين”.

واضاف في حفل توزيع جوائز المؤسسة التركية للبحوث العلمية والتكنولوجي ان “الجيش السوري الحر ليس تنظيما إرهابيا والولايات المتحدة الأمريكية قدمت له الدعم معنا في البداية”، مشيرا إلى أنهم “يدعون إننا نقدم الدعم لتنظيم داعش وهم يكذبون”.

وأوضح إردوغان أن “التنظيمات الإرهابية لا بد وان تلدغ من يغذيها”، مشدداً على ان “تركيا عضو في حلف الناتو ينبغي الوقوف إلى جانبها”.

print
المصدر : سبوتنيك

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class