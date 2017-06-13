أردوغان: علينا أن لا نخدع بعضنا البعض وأن لا نفتري على قطر

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه “علينا أن لا نخدع بعضنا البعض وأن لا نفتري على قطر وأن لا نحولها إلى دولة متهمة”، معتبراً أن “تحويل قطر إلى دولة متهمة لا يعود بالنفع على المنطقة”، مشدداً على أن “قطر لا تدعم الإرهاب بل تحاربه وتحارب تنظيم داعش الإرهابي ونحن نتعاون معها لمكافحته والقضاء عليه”، معتبراً أن “قرار محاصرة قطر ومنع الطعام والشراب والسفر عن سكانها لا يتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي والإنسانية”.

وفي كلمة له اما نواب حزب العدالة والتنمية “ما يحدث الآن في الخليج ليس بعيدًا عن المحاولة الإنقلابية في تركيا وكذلك الإنقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي”، معتبراً أن “قطر أكبر من مساحتها الجغرافية الصغيرة، هي كبيرة من خلال مساعداتها ودعمها للديمقراطية والأمن والسلام”، متمنياً أن ” تنتهي أزمة الخليج قبل انقضاء شهر رمضان وأقول للعالم: هل من الصواب أن تعاقبوا قطر وأن تحاصروا مواطنيها؟”، وتوجه إلى دول الخليج بالقول: علاقاتكم كانت جيدة مع قطر والآن تنقلبون عليها بشكل مفاجئ هذا عجيب .

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المصدر : وكالات