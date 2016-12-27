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أردوغان: واشنطن لا تفي بوعودها فيما يتعلق بالقتال ضد “داعش”

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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أردوغان: واشنطن لا تفي بوعودها فيما يتعلق بالقتال ضد “داعش”

أكد رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان، تمسك بلاده بما طرحته عن إنشاء منطقة آمنة للمدنيين بشمال سوريا، واصفاً “الادعاءات” حول إرسال تنظيم “داعش” تعزيزات إلى مدينة الباب بشمال سوريا بأنها “خطة استراتيجية وتكتيك”.

وأتهم أردوغان، في مؤتمر صحافي بأنقرة، الثلاثاء، التحالف الدولي ضد “داعش” بأنه “لم يلتزم بوعوده” بخصوص الحرب ضد الإرهاب في سوريا.
وحول استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، أعتبر إردوغان أن مفاوضات جنيف، التي تمت العام الجاري برعاية الأمم المتحدة قد “فشلت”، وأضاف “ولن نرحب بمباحثات أستانا إذا تمت دعوة المنظمات الإرهابية إليها”، في إشارة إلى القوات الكردية المتواجدة في شمال سوريا. وأوضح “مباحثات أستانا حول سوريا ستنعقد على مستوى وزراء الخارجية ونتمنى مشاركة السعودية وقطر”.

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المصدر : NBN

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