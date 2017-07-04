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أردوغان وماي بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية والقضية القبرصية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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أردوغان وماي بحثا هاتفيا العلاقات الثنائية والقضية القبرصية

كشفت مصادر في الرئاسة التركية، لوكالة “الأناضول”، أنّ “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، العلاقات الثنائيّة وتبادل الآراء حول مؤتمر قبرص”.

ولفت المصادر إلى أنّ “الجانبين أكّدا على أهميّة الوصول إلى حلّ عادل ودائم وشامل لكلا الجهتين، عبر تجاوز الإنسداد في المفاوضات القبرصية. وشدّدا على تصميمهما لتطوير العلاقات الثنائيّة بين بلديهما، وفي مقدّمتها العلاقات الإقتصاديّة والصناعات الدفاعيّة. كما أنّهما أشارا إلى أنّهما سيعزّزان التعاون بينهما في مسألة مكافحة أشكال الإرهاب كافّة”، منوّهةً إلى أنّ “الجانبين أشارا إلى إمكانيّة عقدهما اجتماعاً على هامش قمة مجموعة العشرين المقرّر انعقادها في مدينة هامبورغ في ألمانيا، يومي 7 و8 تموز الحالي”.

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المصدر : وكالات

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