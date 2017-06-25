أردوغان يدعو لإعادة النظر في “الناتو” بسبب تعاون أميركا مع الأكراد في سوريا

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مجدداً دعم الولايات المتّحدة للأكراد في سوريا، مشككاً في أن واشنطن ستستعيد الأسلحة التي تقدمها للوحدات الكردية، ودعا على هذا الأساس إلى إعادة النظر في حلف “الناتو” بسبب تعاون أميركا مع “المنظمات الإرهابية”.

وقال أردوغان في كلمة أثناء حفل معايدة مع أعضاء حزب “العدالة والتنمية ” في إسطنبول: “الولايات المتحدة الأميركية تعتقد أنها ستخدع تركيا عبر تقديم قائمة بالأسلحة التي تمنحها للأكراد في سوريا وقولها بأنها ستستعيد هذه الأسلحة”.

وأضاف “الولايات المتحدة حليفة تركيا في حلف “الناتو” ولكنها تزود “وحدات الحماية الكردية” بالسلاح. هم لا يترددون في التعاون مع المنظمات الإرهابية التي تهدد وحدة تركيا، لذلك هذا يقتضي إعادة النظر في حلف الناتو”.

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المصدر : NBN