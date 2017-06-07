أردوغان يستقبل ظريف ويبحث معه التحولات الجديدة في المنطقة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وجرى اللقاء بينهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعيدا عن الإعلام، واستمر لمدة 55 دقيقة.

وفور وصوله، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إنه سيجري مشاورات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، حول التحولات الجديدة في المنطقة.

وأضاف محمد جواد ظريف أن التحولات الجديدة في المنطقة “تزعجنا كثيرا”، في إشارة ضمنية إلى الأزمة القطرية الخليجية.

وفي تصريحات للصحفيين لدى وصوله للعاصمة أنقرة اليوم الأربعاء، قال ظريف إنه سيبحث أيضا مع كبار المسؤولين الأتراك الأحداث التي تدور في المنطقة، وخاصة في سوريا.

وأوضح قائلا: “نريد أن نناقش هذه الأمور سوية وعن كثب”، مضيفا إن أعمال الإرهاب التي تقع في المنطقة تجبرنا على أن يكون بيننا تنسيق ذو أبعاد متعددة”.

وعن الهجمات التي شهدتها طهران، اليوم، قال ظريف إن هذا العمل الإرهابي “سيقوي إرادة الشعب الإيراني وقدرته على مكافحة الإرهاب بكل مكوناته، بجانب القوات المسلحة”.

وذكر أنه ليست لديه معلومات وافية عن الهجمات نظرا لمغادرته طهران وقت وقوع الهجمات مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 12 شخصا وإصابة 42 آخرين، في هجومين مسلحين على مبنى البرلمان وضريح الإمام الخميني، وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الحادثين.

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المصدر : NBN