أردوغان يصادق على نشر قوات تركية في قطر

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس على قرار البرلمان التركي بتطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التركية: “أردوغان صادق على قرارين برلمانيين، يجيز أحدهما نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية، والثاني ينص على تطبيق التعاون بين أنقرة والدوحة حول تعليم وتدريب القوات الأمنية بين البلدين”.

يذكر أن البرلمان التركي صادق الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين، كما صادق البرلمان أيضا على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب القوات بين البلدين.

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المصدر : NBN