أرسلان: لن نبني وطناً إن لم نتخذ خطوات جريئة للخروج من مستنقع الطائفية

قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان “انّنا غداً ذاهبون إلى طاولة حوار بدعوة من رئيس الجمهورية، نتمنى ونطالب أن تطرح كل الأمور بصراحة وبشفافية حول كل المسائل التي حولها الكثير من التساؤلات لدى الجميع ولا أحد يريد الإفصاح عنها بصدق مع الذات أولاً…”.

واعتبر أرسلان أنه “حان الوقت لنأخذ دروساً وعبراً من الماضي القريب والبعيد، ولندرك بأننا لا نستطيع أن نستمر بالعيش في حفلة تكاذب على بعضنا البعض، بغياب الثقة التامّة والكاملة غير الناقصة حتى أنملة واحدة بيننا كمواطنين قبل أن نكون بأي موقع”.

وختم قائلاً: “لا نستطيع أن نبني وطناً لأجيال لبنان المقبلة إن لم نتخذ خطوات جريئة كلّ منا بطائفته ومذهبه وحزبه للخروج من هذا المستنقع الطائفي المذهبي العنصري الطبقي المناطقي البغيض، ولا يمكن أن نتفاءل بالمستقبل المشرق لهذا البلد المعذب والمظلوم بما فيه الكفاية”.