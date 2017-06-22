أستراليا تستأنف الضربات الجوية في سوريا

ذكرت الحكومة الأسترالية اليوم أنها ستستأنف الضربات الجوية في سوريا لتنهي تعليقا دام يومين للضربات بعدما هددت روسيا طائرات التحالف الذي تقوده واشنطن عقب إسقاطه مقاتلة سورية.

وكانت الحكومة الأسترالية قد قررت مؤخرا تعليق ضرباتها الجوية في سوريا ضمن التحالف الدولي، عقب تحذيرات وزارة الدفاع الروسية أنها ستتعامل مع طائرات التحالف التي تحلق غربي نهر الفرات في سوريا على أنها أهداف محتملة وترصدها بأنظمتها الصاروخية وطائراتها الحربية لكنها لم تصل إلى حد قول إنها ستسقطها، بحسب رويترز.

إلا أن أستراليا اتخذت قرارا اليوم الخميس باستئناف الضربات في سوريا بعد تقييم التصريحات الروسية.

وفي سياق إسقاط التحالف لطائرة عسكرية سورية، وصفت وزارة الدفاع الروسية هذا الحادث بأنه انتهاك وقح لسيادة سوريا، موضحة أن “سو-22” كانت تتولى مهمة قتالية تتعلق بدعم الجيش السوري أثناء هجوم على تنظيم “داعش” في محيط بلدة الرصافة.

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المصدر : روسيا اليوم