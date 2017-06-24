أسرار الصحف الصادرة في لبنان ليوم السبت 24 ـ 6 ـ 2017

النهار

الخلاف بين محطتين تلفزيونيتين انسحب على كل الملفات التي تعالجانها وتتطرقان إليها وأصاب أشخاصاً كانوا في عداد الأصدقاء لإحداهما.

تواصل مستشفيات تحميل المرضى مصاريف باهظة تحت عنوان “أدوات طبية” لا يعترف بها الضمان والمؤسسات الضامنة.

في مهرجان يقيمه الحزب القومي في ذكرى 8 تموز أول المتحدثين تيار المردة ويليه التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق.

تمارس ضغوط من وزير سابق ينتمي إلى تيار سياسي كبير لقطع الطريق على إعادة انتخاب مسؤول نقابي على رأس نقابة أساسيّة، وتجرى اتصالات للاتفاق على بديل.

الجمهورية

تبيّن أن معظم الأطراف السياسيّين يواجهون صعوبات في إجراء حسابات دقيقة حول حصصهم في المقاعد النيابية التي سيفوزون بها في الإنتخابات المقبلة وفق القانون النسبي والصوت التفضيلي.

لاحظت أوساط سياسية أن إقتراحات خريطة الطريق المستقبلية المطروحة من السياسيين مجتمعين هي بمثابة تكبير الحجر وبالتالي عدم القدرة على التنفيذ.

يُجري وزير شمالي سابق إتصالات بعيدة من الإعلام بعدد من القيادات لتأليف لوائح خارج دائرته الإنتخابية.

اللواء

تنشغل بعض الأوساط الدبلوماسية بمعرفة ما إذا كان تراجع الفساد الإداري أم أن الصفقات اتخذت أشكالاً تموّه الشفافية؟

استبعدت مصادر شمالية أن ينعكس لقاء بعبدا بين مرجع كبير وقطب شمالي على التحالفات الإنتخابية المقبلة

يدعم رئيس حزب مسيحي بقوة موقف مسؤولين نيابي وحكومي يرفض إدخال أية تعديلات على قانون الإنتخاب الجديد

البناء

علّقت مصادر في محور المقاومة على بعض الردود التي تناولت مواقف السيد حسن نصرالله في يوم القدس أن المقاومة لا تهتمّ لتسديد البعض فواتير لأسيادهم، بل المهم أن إسرائيل المعني الأول بالمواقف التي أطلقها نصرالله وصلتها الرسائل وقرأتها جيداً وفهمتها وتتفاعل معها فالمعركة التي ينضمّ إليها بعض العرب هي بالأصل بين المقاومة و إسرائيل التي تحوّلت قائد محور له امتدادات عربية.

رأت أوساط سياسية أنّ توقيت دعوة رئيس حزب «القوات» رئيس الحكومة سعد الحريري إلى سحور في معراب ليل أول من أمس، لم يكن «بريئاً» إذ أعقب لقاء بعبدا التشاوري الذي حضره رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية وحظي خلاله باستقبال حارٍ من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون ما أثار حفيظة جعجع الذي كلما حدث تقارب بين عون وفرنجية تقرّب هو من تيّار «المستقبل» والحريري وضمن هذه السياسة يندرج السحور «المفاجئ».

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المصدر : الصحف اللبنانية