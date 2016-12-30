أسرار الصحف اللبنانية ـ الجمعة 30-12-2016

عيون السفير

فوجئ مرجع روحي إسلامي أقلوي في الشمال باتصال من ديبلوماسي يمثل دولة خليجية كبرى يطلب موعدا، في خطوة لم يسبقه إليها أسلافه!

احتجت سفارة دولة إقليمية لدى مرجعية روحية لبنانية على قيام أحد أبرز خطباء الجمعة في العاصمة بانتقاد رئيس الدولة المذكورة، وذلك على الرغم من تقدم الخطيب باعتذار لممثلي هذه الدولة!

تردد أن وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني طلب من عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله أن يودعه خطابه في جلسة الثقة بوصفه «يشكل مادة دسمة لمحاربة الفساد»!

أسرار النهار

التعيينات قريبة ؟ …

تجرى اتصالات خلف الكواليس للاتفاق على سلة من التعيينات يتم الاعلان عنها من دون ضجيج.

إحتفظ باللقب …

لوحظ أن منسقاً لهيئة سياسية استقال من موقعه بعد انفراط عقدها لكنه احتفظ باللقب.

هل يستمر القتل؟ …

من غير الواضح كيف ستتصرف الدولة والقيادات الشيعية حيال تهديد آل جعفر بقتل ضابط وأربعة جنود بعد اغتيال الجندي القاق.

السائل مختبيء …

أوكل مسؤول سياسي الى صحافي قريب منه السؤال عن خبر يهمه وحرص على عدم الإشارة الى السائل.

أسرار الجمهورية

مساعي

يسعى طرفان سياسيان فاعلان من أجل إبقاء موظفَين كبيرَين يشغلان منصبَين حسّاسَين في موقعهما حتى الصيف المقبل.

متشائم

فاجأ أحد أعضاء تكتل نيابي بارز بعض أصدقائه بقوله: “خلافاً لكل الأجواء الإيجابية، أنا متشائم أكثر من أي وقت مضى ولا أثق بأي من الوعود المقطوعة”.

إتصالات

قام زعيم وسطي أخيراً بإتصالات مكثّفة مع حلفائه وخصومه لكي لا يُبتّ قانون إنتخاب يُساهم في تقليص دوره ودور طائفته.

كواليس البناء

قالت مصادر في الائتلاف السوري المعارض إنّ أصعب اللحظات التي عاشها الائتلاف منذ ولادته بدأت مع الإعلان عن وقف للنار ومفاوضات سياسية بتوقيع الفصائل المسلحة دون توقيع هيئة التفاوض، وإنّ الأيام المقبلة ستفضح حجم التهميش الذي حاول الائتلاف التستر عليه عبر دعم التفاهم الذي أعلن من أنقرة، لكن قياداته بدأت بالتصرف على أساس أنّ عمره قد انتهى وبعض هذه القيادات يحزم حقائبه من الرياض عائداً إلى بلدان المهجر التي يسكنها.

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المصدر : NBN