أسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 01-2-2017

“النهار” – أسرار:

الطعن في المختلط …

أعدّت دراسات حول عدم دستوريّة القانون المختلط وهي ستعتبر مادة للطعن في القانون إذا أقرّ.

رئاسة مجلس الشيوخ …

سئل أحد المراجع “هل ان رئاسة مجلس الشيوخ محسومة للطائفة الدرزية أم يمكن أن تكون مداورة؟”، فأجاب: “كل ما يرضي كل الأفرقاء يكون ممكناً”.

تعويض مع العلويين …

لوحظ أن “تيار المستقبل” عوّض عن غياب ممثّل رئيس الحكومة في تشييع رئيس المجلس العلوي، فوجّه التعازي بالبيان والحضور.

إقتناع أم إحراج؟ …

تساءل نائب عن عودة الكلام على مشروع حكومة الرئيس ميقاتي الانتخابي هل يطرح من اقتناع أو في سبيل إحراج “تيار المستقبل”؟

“البناء” – خفايا:

استغرب وزير سابق بارز ما يُحكى عن «ضرورة» أن يراعي قانون الانتخاب خصوصية طائفة هنا أو مذهب هناك؟ وسأل: هل بهذه الطريقة نعدّ لأجيالنا الطالعة مستقبلاً مشرقاً وواعداً؟ أم أننا بتأبيد القوانين الطائفية نزرع بذوراً لفتنة جديدة تعيشها الأجيال الآتية، بدلاً من أن نخطو على الأقلّ خطوة واحدة إلى الأمام ونخرج من منطق الأكثريات والأقليات إلى النسبية والدائرة الوطنية الواحدة التي تتسع للجميع وتحصّن البلد وتجعله أكثر منعة وقدرة على قطع دابر الفتن والمؤامرات، أياً يكن مصدرها…

“الجمهورية” – أسرار:

يتجه أحد الأحزاب الى حسم هوية مرشحيه في كل لبنان في الأيام المقبلة على رغم إحتمال تأجيل الإنتخابات.

كشف مرجع كبير أن توقيف أحد الإرهابيّين أدى الى كشف ثلاثة إرهابيين آخرين.

إعتبر مسؤول حزبي أن تصريح رئيس دولة عظمى عن مسيحيّي الشرق الداعم لهم قد يرتدّ سلباً عليهم بسبب مواقف هذا الرئيس المتطرفة.

“المستقبل” – يقال:

إنّ سفراء غربيّين علّقوا على إرجاء مفاوضات السلام السورية الى 20 الجاري، بالقول: إنها مرحلة استنزاف ميداني بانتظار نضوج تصورات سياسية للحلّ.