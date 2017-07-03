أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 03-07-2017

النهار

قضاء أم دائرة؟ …

لم يجب أحد أهالي البقاع الغربي وراشيا إذا ما كان الصوت التفضيلي لديهم سيعتمد وفق القضاء، أم وفق الدائرة الانتخابية للقضاءين معاً.

لم تقرع الأجراس …

سجلت مواقع زحلية أن كنائس المدينة لم تقرع لدى انتخاب بطريرك جديد للروم الكاثوليك كما العادة وعزت السبب الى نتائج العملية الانتخابية.

التلوث باق …

يسجل أهالي البقاع زيارات وقرارات لم تحرك ساكناً حتى الآن في موضوع تلوث نهر الليطاني وإطلاق ورشة فيه.

البناء

استهجنت أوساط سياسية تهجّم بعض الأطراف التي تدور في فلك قوى 14 آذار على الجيش اللبناني بعنف على خلفية العملية النوعية التي نفذها يوم الجمعة الماضي في عرسال محبطاً مخططاً إجرامياً للتكفيريين يستهدف الجيش والمدنيين، واستغربت عودة الخطاب المذهبي المقيت في تصريحات تلك الأطراف، والتي تؤكد أنّ هؤلاء يروّجون للفكر التكفيري الإرهابي ومخططه بإحداث الفتن، الأمر الذي يوجب وقف هذا الخطاب قبل استفحاله لما له من تداعيات خطيرة…!

الجمهورية

لوحظ وجود مشاركة سياسية شبه جامعة في العيد الوطني الأميركي رغم أنه جرى في فقرا.

دعت السفارة الفرنسية الى إحتفال 14 تموز في قصر الصنوبر من دون أن تكون الدعوة موجّهة بإسم السفير وهذه هي المرة الأولى منذ العام 1975.

أبدت دولة كبرى صديقة للبنان إنزعاجها من ربط الحكومة اللبنانية قبول سفيرها الجديد بقبولها هي سفيراً لبنانياً آخر.

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المصدر : NBN