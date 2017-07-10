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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 10-07-2017

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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 10-07-2017

النهار

تلفزيون لبنان …
يستمر تلفزيون لبنان من دون رئيس لمجلس الإدارة ومدير عام في انتظار التعيين الجديد الذي لم يُبصر النور رغم الآلية التي اعُتمدت وتوقّفت لأسباب مجهولة.
وزير نافذ …
يتّهم رؤساء بلديات وزيراً نافذاً بالوقوف وراء الشروط التعجيزيّة في قانون الانتخابات للراغبين منهم في الترشّح.
تحية إلى أرسلان …
لوحظ رفع لافتات في مدينة عاليه وعدد من البلدات المجاورة تحيّي مواقف الوزير طلال أرسلان وترحّب به.

 

البناء
بعد فترة من التصعيد عاد نائب بارز إلى فتح الباب مجدّداً أمام التحالف الانتخابي مع مسؤول حكومي، الأمر الذي اعتبره متابعون دليلاً على أنّ حسابات الماكينة الانتخابية في الحزب الذي يرأسه النائب المُشار إليه خلصت إلى ضرورة العودة إلى هذا التحالف، الذي أدّى في دورات عدة سابقة إلى نتائج ممتازة للطرفين في الدوائر الانتخابية التي لهما وجود فيها.

 

الجمهورية
قال سفير سابق إنه لا يعوِّل على نتائج قمّة «العشرين» وإن الحلّ لقضية إقليمية لن يكون في المدى القريب.
كشفت مصادر حزبية أن الامور ذاهبة الى مزيد من الإفتراق بين حليفين حديثين في المرحلة المقبلة.
إشترط رئيس أحد الكتل النيابية على مرشّح في البقاع أن لا يترشّح قريبه ضدّه في الشمال لكي يتحالف معه بقاعاً.

 

 

المستقبل
إن رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل اعتذر ونواب حزبه عن عدم توقيع عريضة نيابية تطالب بتمديد مهلة استقالة رؤساء البلديات الراغبين في الترشّح للانتخابات بعد أن وعدهم بذلك.

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المصدر : الصحف اللبنانية

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