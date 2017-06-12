أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 12-6-2017

النهار

فنان مرشح …

يقول قريبون من فنان بقاعي إنه يتحضر لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.

رئيس مع المحور …

تتردد شائعة أن رئيساً سابقاً للحكومة قدّم تسهيلات مادية لجريدة قيد الصدور تناصر المحور السوري – الايراني.

أول الضحايا …

يبدو لافتاً أن النائب باسم الشاب كان أول نواب “المستقبل” المؤيدين لانتخاب الرئيس عون ومع ذلك سيدفع ثمن نقل المقعد الانجيلي من دائرته إلى دائرة أخرى.

البناء

استهجنت أوساط سياسية حصول إشكالات أمنية في طرابلس سقط بنتيجتها عدد من الجرحى على خلفية تعليق لافتات وصور لمرشحين افتراضيّين للانتخابات النيابية المقبلة، وتساءلت إذا كان تعليق الصور أحدث توترات أمنية فكيف إذن سيكون الحال أثناء الحملات الانتخابية للمرشحين؟ خصوصاً أنّ بعضهم يستخدم الخطاب الناري التحريضي ضدّ خصومه! والهاجس الأخطر هو ماذا سيحصل خلال إجراء الانتخابات في حال لم يتمّ صبط الوضع منذ الآن؟

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن بعض السياسيّين يستفيد حالياً وقبل إقرار قانون للإنتخابات من مشاريع حيوية وإنمائية عبر إفتتاحها أو تدشينها لتكون بمثابة «رشوة إنتخابية» في حال إقرار القانون.

لم يستسغ مسؤول كبير موافقة مسؤول كبير آخر على نقل مقعد نيابي من دائرة في العاصمة إلى دائرة أخرى معتبراً أن في ذلك ترسيخاً أكثر للطائفية.

يتبين من الإحصاءات أن شعبية زعيم شمالي في تزايد مستمر وتتجاوز حدود منطقته التقليدية الى مناطق أوسع.

المستقبل

يُقال إن نواباً ينقلون عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي نيّته إقرار قانون الانتخاب عن طريق اقتراح قانون معجّل مكرّر في مجلس النواب في حال عدم إقراره كمشروع قانون في مجلس الوزراء الأربعاء المقبل وإحالته على المجلس.

print

المصدر : NBN