أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 30-1-2017

“النهار” – أسرار:

تكلفة إضافية …

يرى النائب السابق صلاح حنين ان إجراء الانتخابات على مرحلتين مُكلف لخزينة الدولة، والتأهيل أقرب إلى المشروع الارثوذكسي.

تجاهل الكتائب …

قوبل طرح حزب الكتائب اعتماد الدائرة الفردية بتجاهل كُلّي من رؤساء اللوائح رفضاً له وربما عقاباً للحزب.

غياب ممثل …

لوحظ غياب أي ممثّل لرئيس الحكومة عن مراسم تشييع رئيس المجلس العلوي في لبنان، فيما حضر ممثّلان لكل من رئيس الجمهوريّة ورئيس المجلس.

سرقة مكشوفة …

رفعت شكوى الى وزير بأن ثمن بطاقة السفر من بيروت الى جنوب افريقيا ستة آلاف دولار (درجة رجال الأعمال) في حين أنها من الأردن بأربعة آلاف.

“البناء” – خفايا:

أكد سفير لبناني سابق في الولايات المتحدة الأميركية أنه لن يكون أيّ تأثير لعهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب على لبنان، موضحاً أنّ المظلة الأمنية -; السياسية الدولية التي تظلّل لبنان ستبقى كما هي من حيث استمرار الاستقرار الأمني، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بالأوضاع المتفجرة في المنطقة، وخصوصاً قضية النازحين السوريين الذين تخشى دول أوروبية عدة تدفق النازحين الموجودين في لبنان إليها في حال حدوث اضطرابات أمنية فيه.

“الجمهورية” – أسرار:

إستبعد مرجع رسمي إسمَي أول مرشحَين إحتلّا التصنيف الأول لملء شغور وظيفة من الفئة الأولى بحسب ما تُبيِّن سيرتهما الذاتية.

تشهد سفارة دولة أوروبية في بيروت زحمة من سيدات غير لبنانيات متزوجات من مقيمين في تلك الدولة لطلب تأشيرات دخول تحت عنوان «لمّ الشمل» ويُقدّر عددهنّ بما يزيد عن 400 إمرأة يومياً.

إستغرب مرجع سياسي الأسئلة التي يتلقاها من ديبلوماسيين غربيّين حول القانون الإنتخابي، وقال: ما يُفاجئني أنهم يقتنعون أمامي بوجود تعقيدات أمام القانون، وعندما يخرجون يوحون بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها.

“المستقبل” – يقال:

إن مقرّباً من مرجع كبير يؤكد أن الأخير ليس في وارد تجاوز صلاحياته المنصوص عنها في الدستور لكنه حريص على تطبيقها كاملة.