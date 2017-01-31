أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 31-1-2017

“النهار” – أسرار:

ايهما شيخ العقل؟…

لوحظ أن أحد الوزراء زار الشيخ الغريب ووزّع خبراً انه التقى شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز.

جنبلاط والسيد…

لا تنفي مصادر مقرّبة من الاشتراكي التواصل القائم بين النائب وليد جنبلاط ووفيق صفا واذا ما كان سيؤدّي الى لقاء جنبلاط والسيد نصرالله.

المحكمة الدولية…

سمع مسؤول سابق يقول إن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه يجب صدوره بسرعة لأن تأخر صدوره ليس أمراً جيداً.

مصنع ارهابيين…

تخشى جهات أمنيّة أن يتحوّل عدد من اللاجئين السوريين حيث هم الى ارهابيين عندما يشعرون بالنقص الغذائي الدائم.

“البناء” – خفايا:

خفايا تساءل نائب بارز أمام زواره أمس عن السرّ الكامن وراء استعجال البعض لإعلان التوصّل إلى صيغة متوافق عليها لقانون الانتخاب بعد الاجتماع الرباعي الذي حصل في وزارة المالية يوم الجمعة الفائت. واستهجن النائب المشار إليه أن يقدم هذا البعض على إيهام الرأي العام بأمور غير صحيحة، من دون أي حساب لردّ فعل الناس حين يتبيّن أنّ ما تمّ ترويجه غير صحيح…!

“الجمهورية” – أسرار:

يُتوقّع أن تجري قريباً إنتخابات في مؤسسة دينية تطاول رئاستها والجهاز التنفيذي فيها.

جزم أحد الوزراء السابقين أن الحراك الإنتخابي سيرسو في نهاية الأمر على «الستين معدلاً».. لا أكثر ولا أقل.

تخوّف سياسي من إرتدادات سلبية على بعض الملفات الداخلية، ربطاً بالتطورات الدولية والإقليمية.