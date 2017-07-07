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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 7-7-2017

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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 7-7-2017

الجمهورية

حرف
جزم قطب نيابي بأن حرفاً واحداً لن يُغيّر في قانون الإنتخاب الجديد مهما طالب المطالبون.

وهج
يُردِّد قياديون في أحد الأحزاب أن مبرِّر إرتباطهم بحلف مُعيَّن خفّ وهجه بعد تحقيق مطلبين كبيرين، وكل الإحتمالات باتت مفتوحة على مصارعها.

إهتمام
تبيّن أن سبب إبتعاد أحد الأقطاب السياسيّين عن الساحة يعود الى إهتمامه بالمواضيع الداخلية قبل أن يبني على الشيء مقتضاه.
النهار
 

مصالحة ممكنة…
يسعى الرئيس أمين الجميل لمصالحة بين نجله سامي والرئيس سعد الحريري

أرقام تصاعدية…
تبيّن أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين بلغ مليوناً وسبع مئة ألف وليس الى تناقص كما تذكر جهات دولية.

مقاتلون في سوريا…
في معلومات أن ثلاثة شبان من أبناء وزراء يقاتلون في صفوف “حزب الله” في سوريا.
اللواء

همس
يجزم دبلوماسي غربي ان التطورات الاقليمية ما تزال تخدم الاستقرار اللبناني لحين اجراء الانتخابات النيابية كحد أدنى!

غمز
تهزُّ العلاقة بين مرجعيتين أمنية وروحية بفتور، لم تقوَ المساعي في حصره، اذ ما يزال يبرز الى الواجهة بين الفنية والفنية..

لغز
بات بحكم المستبعد اطلاق تحالفات حزبية في تشكيل اللوائح من ضمن الثنائيات المعروفة بصورة متكاملة وشاملة؟!

 

المستقبل

 يقال
إنّ قيادة الجيش كلّفت مكتب القانون الدولي الإنساني برفع تقرير عن التحقيقات وتقرير الطبيب الشرعي المتعلّق بظروف وفاة أربعة موقوفين سوريين إثر عمليّة عرسال الأخيرة.

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المصدر : NBN

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