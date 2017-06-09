أسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 9-6-2017

اسرار – البناء

خفايا

استغربت أوساط سياسية وجود ملف عالق في جهاز مدني تابع لإحدى الوزارات منذ أكثر من عشر سنوات من دون بته. ورجّحت الأوساط أن يبقى الملف عالقاً لفترة مماثلة مستغربةً التلكؤ فيه طيلة الفترة المذكورة من دون اتضاح أسباب ذلك، علماً أنه لا يستأهل هذا التأخير إلاّ إذا كانت وراءه خلفيات غير ظاهرة ويتعلق بدول أو جهات معينة لا تريد بتّه.

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية متابعة للأزمة الخليجية إن الدوحة رفضت الشروط التي حملها أمير الكويت من الرياض وأبو ظبي واعتبرتها مشروع وصاية وليست وساطة للمصالحة وتسوية خلاف، بينما رفضت الدوحة دعوة الرئيس الأميركي لمحادثات في البيت الأبيض، وقالت إنها لن تفاوض وهي تحت الحصار. واعتبرت المصادر أن التصعيد سيستمر خصوصاً بعدما سلكت الدوحة طريق الاستعانة بقاعدة عسكرية تركية وبخط إمداد تمويني من إيران، وهذا يجعل الاحتمالات كلها مفتوحة.

أسرار – النهار

لا معارك في عرسال

نقل عن مسؤول أمني تطميناً لأهالي عرسال إلى أن لا معارك فيها ولا مواجهات تؤذي الأهالي….

تنسيق تام

تنسيق جرى بين الأجهزة الأمنية للقبض على المتهم بقتل المهندس روي حاموش.

اسرار – الجمهورية

أجوبة

أبلغ حزب بارز أحد المفاوضين في قانون الإنتخاب أن لا ينتظر أجوبة جديدة منه على ما يطرحه.

ظروف

سمع أحد الضباط الكبار من قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل يقول لقائد الجيش: «نحن معكم في كل الظروف».

صوت

قال أحد زوار واشنطن إنه لاحظ أن صوت مجموعة من الأميركيين مِن أصل لبناني مسموع في الإدارة الأميركية.

يقال – المستقبل

إنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أبلغ زوّاره أنه نزولاً عند رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وافق على اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء رغم أنه في المبدأ لم يكن مؤيّداً لذلك، أمّا اقتراحات تعديل الدستور أو مجلس الشيوخ أو النوّاب المغتربين فليست واردة.

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المصدر : NBN