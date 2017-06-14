أسرار الصحف اللبنانية يوم الاربعاء 14 -6-2017

خفايا

لفتت أوساط فلسطينية إلى أنّ بعض الجهات السياسية اللبنانية التي تدور في فلك السعودية بدأت تمارس حصاراً سياسياً على تنظيم فلسطيني كبير تدرجه الولايات المتحدة الأميركية والعدو «الإسرائيلي» في قائمة الإرهاب، وقد أحجمت الجهات السياسية المشار إليها عن استقبال وفود للتنظيم مهما كان مستواها، وتخوّفت الأوساط من شمول الحصار أموراً أخرى في المرحلة المقبلة في حال تصاعدت العقوبات ضدّ التنظيم.

كواليس

قالت مصادر عربية مطلعة على ملف الأزمة القطرية السعودية إنّ الطريق نحو التسويات صار حتمياً بفك الحصار مقابل اجتماع لمجلس التعاون الخليجي يجري خلاله تطبيع العلاقات بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين بصيغة لا غالب ولا مغلوب، والإعلان عن تشكيل مكتب موحد لمكافحة الإرهاب يدرس القوائم التي تتقدّم بها كلّ دولة ويعتمد في جميع الدول ما يتوصّل إليه المكتب التابع لمجلس التعاون الذي تتولى الكويت مهام التنسيق فيه…

أسرار – الجمهورية

لقاء

إلتقى مرجع كبير سابق وزيراً بارزاً رغم الخلافات العميقة بينهما ومِن دون علم حلفائه الحاليين.

تخوف

يتخوّف نائب شمالي من عدم تصويت أنصار حليف له في الإنتخابات المقبلة بناء لتوجّهات مركزية.

حضور

يُنتظر أن يأتي سفيرٌ فرنسي الى لبنان قبل 14 تموز ليكون حاضراً في العيد الوطني الفرنسي

أسرار – النهار

أين نواب المتن؟ …

لوحظ أن التوافق السياسي حال دون تحرّك نواب المتن الشمالي واعتراضهم على طمر النفايات عند شاطئ المنطقة.

مسؤول مدافع..

فوجئ المشاهدون بمسؤول سابق شغل منصباً رفيعاً يطل عبر الشاشة ليدافع عن أحد مراكز التجميل.

تنسيق جامعي

وزّعت جامعة يرأسها قطب في 8 آذار دعوة إلى حفل التخرّج برعاية أحد صقور 14 آذار وحضوره.

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المصدر : الصحف اللبنانية