أسرار الصحف اللبنانية يوم الاربعاء 7-6-2017

أسرار – البناء

خفايا

رأت أوساط سياسية أنّ التأخير في إقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات النيابية وتقديم بعض الأطراف اقتراحات جديدة لم تعرض سابقاً ولقاء مرجعيات روحية كبيرة، يهدف إلى أنّ هؤلاء يسعون إلى تجييش جمهورهم قدر الإمكان من أجل التوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة للفوز في كل الدوائر و إحداث ما يشبه الطوفان النيابي للأطراف المذكورة والذي يوفّر لها أكبر كتلة نيابية مع حلفائه.

كواليس

قالت مصادر أمنية خليجية إن تنظيم الأخوان المسلمين جرى حسم تصنيفه كتنظيم إرهابي في التفاهمات الخليجية الأميركية، خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض وإن إعلان حركة حماس استقلالها عن الأخوان جاء بنصيحة قطرية لتفادي نتائج التصنيف وإن الجناح المصري من التنظيم والمطالبات المصرية الرسمية كانا في أساس التصنيف. وأضافت المصادر أنه مهما كانت النهايات التي ستبلغها الأزمة القطرية فإن الأخوان المسلمين سيواجهون المزيد من العزلة والملاحقة في العالم وسيصدر تصنيفهم عالمياً كتنظيم إرهابي.

أسرار – الجمهورية

توضيح

طلب رئيس حزب فاعل من رئيس تيار سياسي توضيح كلامه حول اهتزاز العلاقة بين هذا الحزب وهذا التيار.

تنازلات

تشهد أوساط تيار سياسي بارز إعتراضات وتحفّظات حيال ما يسمّونه تنازلات يقدِّمها زعيم هذا التيار ويرونها غير مبررة وغير مفهومة.

لوم

لام مرجع كبير بعض القريبين منه على خطأ بروتوكولي باستثناء سفير دولة عربية من دعوته الى مناسبة ذات طابع رمضاني ووطني.

أسرار – النهار

تشكيك في الصدقية …

شكّك وزير سابق ببعض الأخبار الأمنية واعتبر أنها مضخمة لأهداف سياسية وأنها تتكرر كل سنة وعند الاستحقاقات.

تحالفات من اليوم …

يتحدث نائب في جماعة إسلامية أن فريقه على علاقة طيبة بمعظم أفرقاء الداخل والخارج وهو يشكل صلة وصل وبدأ يعد العدة للانتخابات وفق توافقات مناطقية.

صعوبة النسبية …

اصطدمت الأحزاب بصعوبة تطبيق قواعد احتساب الأصوات المعتمدة في الاقتراع النسبي لأن الاعتبارات الطائفية تعرقل الفرز وتختلف عما يجري في دول متحضرة.

print

المصدر : الصحف اللبنانية