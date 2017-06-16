أسرار الصحف اللبنانية يوم الجمعة 16-6-2017

أسرار – البناء

خفايا

تداول عدد من الناشطين على صفحات «فيسبوك»، وبينهم مسؤولون في أكثر من موقع سياسي وإعلامي وأمني سابق، طوال اليومين الماضيين، جملة أسئلة عن القانون الانتخابي الجديد، فتبيّن أنّ الأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة للكثيرين، حيث طرح البعض سؤالاً عن الورقة البيضاء وهل يجب أن تكون ممغنطة؟ فأتاهم التوضيح بأنّ البطاقة الممغنطة هي بمثابة بطاقة الهوية التي يجب أن تبقى مع الناخب، وليست الورقة التي يضعها الناخب في صندوق الاقتراع…

كواليس

تعتقد أوساط متابعة للوضع في واشنطن أنّ المسارات التي بدأت في التحقيقات حول الرئيس الأميركي لن تتوقف ولن يبتّ بها سلباً أو إيجاباً، بل ستبقى سيفاً مسلطاً على رأس الرئيس لفرض التنازلات عليه، عندما يخرج عن حسابات مصالح اللوبيات الممسكة بالتحقيق وبالقرارات الكبرى. وقالت المصادر إنّ الوصول لطلب التحقيق مع الرئيس بعد صهره ووزير العدل يعني استدعاءه للاستماع كلما تطلّب الأمر هزّ العصا بوجهه…

أسرار – النهار

لا مال للمشاريع

قال وزير سابق إن المال الذي يبذل للدراسات ينفد قبل تنفيذ المشاريع….

وزارة زيادة عدد …

يشكو أحد وزراء الدولة من غياب المشروع وعدم التنسيق ويؤكد أن وزارته زيادة عدد ليس أكثر.

لا ردات فعل

جاءت ردة فعل جمعيات النساء أقل من المتوقع لغياب الكوتا أما الجمعيات الشبابية فلم تعترض اطلاقاً.



أسرار – الجمهورية

إحراج

سألت أوساط سياسية إذا ما كانت زيارة سفير دولة خليجية الى رئيس حزب ستُسبِّب له إحراجاً مع دولة خليجية أخرى له علاقة جيدة معها.

مزحة

مازح أحد النواب زملاء له بالقول: «فلتمدَّد ولاية مجلس النواب 4 سنوات جديدة وأتعهّد خطِّياً بعد الآن أن لا أترشّح أبداً».

سؤال

سُئل أحد الوزراء عن القانون الإنتخابي الجديد فقال: «المهم أنا عاجبني ومناسبني».

كلمة سر

وصف أحد السياسيّين قانون الإنتخاب بأنه عبارة عن “كلمات متقاطعة إن لم يكن كلمة سرّ مفقودة”.

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المصدر : الصحف اللبنانية