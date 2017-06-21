أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 21 حزيران 2017

البناء

خفايا

حذرت أوساط سياسية من بروز رايات وأعلام تنظيم “داعش” الإرهابي بكثافة في مخيم عين الحلوة في الآونة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع ما يتردّد عن إمكان انفجار الوضع بشكل واسع في جرود عرسال لطرد الإرهابيين منها ما قد يؤدّي إلى تحرك عسكري لـ”داعش” في عين الحلوة وافتعال أحداث للإلهاء وتخفيف الخناق عن مقاتلي التنظيم المذكور في الجرود، الأمر الذي يستدعي يقظة تامّة لإحباط أيّ مخطط مشبوه.

كواليس

توقعت مصادر عسكرية متابعة للوضع في سورية نتائج عكسية للتصعيد الأميركي، فالقضايا التي تهمّ أميركا سواء في ما يخصّ شمال وجنوب سورية وخط الحدود السورية العراقية لا تتأثر بالضربات الأميركية وستشهد المزيد من التقدّم للجيش السوري وحلفائه وسيكتشف الأميركيون أنهم كسبوا المزيد من التوتر في العلاقة بروسيا ولكنهم خسروا الأهداف التي رسموها لدورهم ووجودهم في سورية.

النهار

قال مسؤول حزبي إنه ترك ملف النفايات لغيره بعدما انعكس عليه سلباً في الأعوام السابقة وأثّر على شعبيّته.

عمد أحد الوزراء السابقين إلى نشر خبر عن اتصال هاتفي بمسؤول حزبي نفياً لشائعة عن القبض على الثاني.

سئل نائب في احدى الكتل عمّا إذا كان سيترشّح للانتخابات المقبلة فقال: “عندما يمكننا التحدّث الى رئيس كتلتنا ربما نحصل على الجواب .

الجمهورية

دعا مرجع حزبي الى رصد تطوّرات المنطقة في المرحلة المقبلة ربطاً بالصواريخ الإيرانية التي دخلت الى الميدان العسكري في سوريا.

قال قطب نيابي إن الحملة التي يشنّها رئيس حزب على القانون الإنتخابي غير مبررة خصوصاً وإن الصيغة التي خرج بها هي الوحيدة التي تؤمّن عودته الى البرلمان في الإنتخابات المقبلة.

بدأ قطب سياسي تلطيف الأجواء مع مرجع كبير تمهيداً لجسّ النبض حول إمكان التحالف إنتخابياً.

المستقبل

يقال إن رئيس جهاز أمني لبناني بارز التقى القيادي الفلسطيني محمد دحلان قبل أيام في الإمارات على مدى أربع ساعات واستمع منه الى الدور الذي يقوم به على الساحة الفلسطينية وبين مصر وحركة “حماس”.

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المصدر : الصحف اللبنانية