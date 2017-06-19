أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 19 حزيران 2017

النهار

شكك وزير سابق في نجاح مشروع البطاقة الالكترونية وسأل عن امكان توفير اللوائح لكل المناطق وفي كل الاقلام.

سأل رؤساء بلديات يرغبون في الترشح الى الانتخابات النيابية عن العبرة في استقالتهم بعد شهر من نشر القانون وليس قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات.

يتابع وزير الاعلام مع وزير العدل نشر مقال كتبه أحد المطلوبين الى العدالة والفارين من السجن بتهمة قتل رئيس سابق للجمهورية.

علم أن قرار مقاطعة الحزب الاشتراكي وعدد من بلديات الجبل حفل تدشين سد القيسماني جاء على أعلى المستويات وهو يؤكد غياب الكيمياء بين الاشتراكي و”التيار الوطني”.

البناء

في ظلّ الحملات الانتخابية وتقديم الوجوه المرشحة لانتخابات عام 2018 يسعى حزب يعوّل كثيراً على هذا الاستحقاق لتحسين موقعه النيابي في المجلس العتيد، إلى إبراز وجوه حزبية مرشحة على حساب شخصيات حزبية أخرى، ومن هذه الشخصيات الأخرى وزير نشط على خط تحسين علاقات الحزب المشار إليه مع خصومه السياسيين، لكن قيادة الحزب قرّرت إبعاده عن الواجهة “لانتفاء الحاجة إليه في هذه الفترة”، على ما قالت أوساط الحزب.

الجمهورية

لم يُحدِّد مرجع كبير موعداً لاستقبال “تحالف نساء للسياسة” الذي يُطالب بالكوتا النسائية بعد أشهر على طلب التحالف هذا اللقاء معه، مع العلم أن الأحزاب المسيحية لم تدعم الكوتا أيضاً.

قال مرجع بارز أمام زواره إن الفارق كبير جداً بين تصرُّف شقيقين، أحدهما كان صديقاً صدوقاً والآخر خصماً لدوداً.

أبدى سفير دولة كبرى إستياءه من فترة التمديد التقني الطويلة وحرص أن يُبلِّغ ذلك إلى المراجع العليا.

المستقبل

يُقال إنّ حزبَي “الكتائب اللبنانية” و”السوري القومي الاجتماعي” سيتحالفان في لوائح انتخابية واحـدة في أكثر من دائرة انتخابية.

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المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام