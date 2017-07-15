أسرار الصحف ليوم السبت 15 ـ 7 ـ 2017

المستقبل

يقال

إنّ عدداً من ممثلي البعثات الديبلوماسية عبّروا إثر مشاركتهم في اجتماع اللجنة العليا للنازحين أمس عن تنويههم بخطة الحكومة اللبنانية حيال تداعيات ملف النازحين ورأوا فيها “خارطة طريق واضحة المسارات” لكيفية معالجة هذا الملف.



النهار

لفت قرار “صوت لبنان – الاشرفية” نقل النشرة الاخبارية للمؤسسة اللبنانية للإرسال عبر هوائها بعد توقف “اذاعة لبنان الحر” عن ذلك.

فضّلت دوائر الأمم المتحدة في بيروت عدم التعليق على كلام رئيس “القوات” على إرسال اللاجئين بالبواخر إليها.

علم أن مديراً لمستشفى حكومي غادر مكتبه قبيل وصول وزير الصحة الى حرم المستشفى لعدم اللقاء به علماً أن المدير المذكور معروف بأنه ينتج أدوات طبية يستعملها في جراحاته من دون رقابة.

اتهم مفتي سوريا الحكومة اللبنانية بإذلال الشعب السوري ما أثار امتعاضاً وتداولاً في امكان الرد عليه.

الجمهورية

سُئل قياديٌّ حزبي عمّا سُمّيَت “إشارات إيجابية” يُرسلها حزبٌ آخر على خصومةٍ شديدة مع فريقه السياسي، فقال: “نسمعها ونأخذ علماً بها، لا أكثر ولا أقلّ”.

رَفع سفير دولة أوروبّية كبيرة تقريراً إلى حكومة بلاده ضَمَّنه نقمة اللبنانيين من الأوضاع.

يتلقّى مرجع عالٍ انتقاداتٍ مباشرة حول أداء بعض الوزراء من دون أن يدافع عنهم.

البناء

خفايا

استغربت أوساط سياسية استمرار جنوح بعض المرجعيات في الدولة نحو تحميل لبنان المزيد من الأعباء المالية استغلالاً لموضوع النازحين السوريين في ظلّ وضعه الاقتصادي المتدهور، وآخر ما بشّر به هولاء المرجعيات هو الاستدانة من أجل تقديم بعض الإعانات للنازحين وإصلاح البنى التحتية التي استهلكوها، معربين عن سعادتهم، لأنّ هذه الاستدانة ستكون بشروط ميسّرة، علماً أنّ لبنان لا يستطيع سداد ديونه السابقة والتي راوحت مئة مليار دولار أميركي.

كواليس

قالت مصادر فلسطينية داخل الأراضي المحتلة إن دراسة أجريت لكشف علاقة نشاط العمليات التي تستهدف “الإسرائيليين” برسم خط بياني لها مقابل خطوط بيانية موازية للوضعين الدولي والإقليمي والتطورات الفلسطينية أظهرت توازياً بين خط تصاعد العمليات وخط كل من مساري النجاحات السورية العسكرية من جهة، وتصعيد السيد حسن نصرالله لخطابه التهديدي لـ”إسرائيل” من جهة ثانية، ولظهور تقارير وأخبار عن تعاون أو تفاوض فلسطيني إسرائيلي، سواءٌ من سلطة رام الله أو من حركة حماس.

اللواء

تشكو مؤسسات دولية من قلة فعالية وخبرة هيئة لبنانية تعنى بالقطاع النفطي والبترولي.

تجري محاولات من جهة “صديقة” وخصمة لإظهار عدم فعالية فريق مسيحي واحد!

أبلغ مصدر مطلع مَن يعنيه الأمر أن مسألة جرود عرسال يجب أن تنتهي، لأنها تعبير عن وضع شاذ، ليس بإمكانه أن يستمر؟!

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المصدر : الصحف اللبنانية