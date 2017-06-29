أسهم سوليدير تتراجع بقوة بعد سحبها من بورصة لندن

ظهرت تداعياتُ إعلان شركة سوليدير سحبَ أسهمها من التداول في بورصة لندن، جليّةً أمس، مع تهافت المستثمرين الى بيع أسهم الشركة في تعاملات بورصة بيروت يوم أمس، ما أدّى الى تراجع سهمَي سوليدير فئة “أ” و”ب” بنسبة كبيرة.

فتحت بورصة بيروت تعاملات الأسبوع بعد عطلة أربعة أيام، على تراجع كبير في أسهم سوليدير التي تأثرت بإعلان الشركة سحب أسهمها من التداول في بورصة لندن.



وانخفض سعر سهم سوليدير من الفئة “أ” يوم أمس بنسبة 6,88 في المئة ليقفل على 7,98 دولارات بتداول 71825 سهماً بقيمة 579427 دولاراً، في حين تراجع سعر سهم سوليدير فئة “ب” بنسبة 7,60 في المئة ليقفل على 7,78 دولارات بتداول 39099 سهماً بقيمة 305708 دولارات. وتراجع سعر سهم بنك لبنان والمهجر- شهادات ايداع بنسبة 0.08 في المئة الى 12,04 دولاراً في حين زاد سعر سهم بنك لبنان والمهجر – أسهم مدرَجة بنسبة 0,17 في المئة الى 11,15 دولاراً. وبلغ مجموع الأسهم المتداوَلة في بورصة بيروت أمس 331226 سهماً بقيمة 3,409,001 دولار من خلال 77 عملية تبادل شملت 5 أسهم. وتراجعت القيمة السوقية للأسهم 0.76 في المئة لتصل الى 11.521 مليون دولار.

أسواق الصرف

صعد اليورو لأعلى مستوى في عام يوم الأربعاء معزِّزاً مكاسبه بعدما سجّل يوم الثلثاء أكبر زيادة يومية له خلال أكثر من عام عقب تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي غيّر فيها نبرته بخصوص سياسة البنك النقدية.



وأقنعت تلميحاتُ دراغي المستثمرين بأنّ واضعي السياسات النقدية بالبنك مستعدون للبدء في سحب الحوافز الطارئة للاقتصاد التي سيطرت على صنع السياسات لنحو عشر سنوات.



وفي المعاملات الآسيوية والأوروبية المبكرة صعد اليورو 0.7 بالمئة أخرى بعدما سجّل زيادةً يومية نسبتها 1.4 بالمئة يوم الثلثاء ليجرى تداولُه عند 1.1381 دولاراً أميركياً.



وساهم عدم تمرير الجمهوريين تشريعاً للرعاية الصحّية بالولايات المتحدة في ضعف الدولار وقوّض الثقة بتعهّدات الرئيس دونالد ترامب في اتخاذه مزيداً من الإجراءات لدعم النموّ.



ودفع ضعف الدولار الجنيه الاسترليني، الذي يعاني من ضغوط بسبب اضطراب المشهد السياسي البريطاني في الآونة الأخيرة، إلى تجاوز مستوى 1.28 دولار مسجّلاً أعلى مستوياته منذ خسرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الغالبية البرلمانية في انتخابات الثامن من حزيران.



وتراجع الاسترليني إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل اليورو مع تجدّد قوّة العملة الأوروبية الموحّدة في أعقاب تصريحات دراغي. وانخفض الاسترليني 0.3 بالمئة مقابل اليورو إلى 88.80 بنس لليورو وهو أدنى مستوى منذ التاسع من تشرين الثاني. وزادت العملةُ البريطانية أقل من 0.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2819 دولاراً.

الأسواق العالمية

إنخفضت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء مع اقتفاء أسهم قطاع التكنولوجيا أثر نظيرتها الأميركية المنخفضة، وفي الوقت الذي تضرّرت فيه أسهم الشركات الصغيرة جراء ضعف المعنويات، بينما استفادت أسهم البنوك الكبرى من ارتفاع العوائد على السندات العالمية.



وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.5 بالمئة ليغلق عند 20130.41 نقطة، بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 في المئة، حيث أدّى ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2 في المئة إلى الحدّ من خسائره.



وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا بعد عمليات بيع في أسهم الشركات الكبرى على مؤشر ناسداك الذي انخفض 1.6 في المئة. وفي بورصة طوكيو، نزل سهم كانون 3.2 في المئة فيما هبط سهم طوكيو الكترون 4.3 في المئة وموراتا 2.5 بالمئة.



في أوروبا، انخفضت الأسهم لأدنى مستوى في شهرين خلال تعاملات يوم الأربعاء متأثرة بهبوط أسهم قطاع التكنولوجيا بعد هجوم إلكتروني عالمي وكذلك بتراجع أسعار النفط.



وبلغ المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية أدنى مستوياته منذ 24 نيسان في التعاملات المبكرة منخفضاً 0.7 بالمئة كما تراجع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بالمنطقة بنسبة 0,41 في المئة الى 3523 نقطة.



وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.32 بالمئة الى 5241 نقطة، وداكس الألماني 0.51 بالمئة الى 126060 نقطة. صعدت الأسهم الأميركية عند الفتح يوم الأربعاء مع ارتفاع أسهم البنوك وبعد تقرير ذكر أنّ المستثمرين بالغوا في تفسير تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بشأن الحوافز المالية.



وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 0.52 بالمئة إلى 21422.48 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.51 بالمئة إلى 2431.84 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.36 بالمئة إلى 6168.53 نقطة.

النفط

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد تقرير أظهر زيادة مخزونات الخام والوقود الأميركية ممّا جدّد المخاوف من أنّ تخمة المعروض العالمي المستمرّة منذ ثلاثة أعوام لن تنتهي قريباً.



وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0,1 بالمئة إلى 46.59 دولاراً للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3 بالمئة إلى 44.09 دولاراً للبرميل.



وتظهر زيادة المخزونات الأميركية أنّ المعروض العالمي لا يزال وفيراً رغم جهود منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في الفترة بين كانون الثاني 2017 وآذار 2018.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب أمس مع تراجع الدولار والأسهم بعد تأجيل التصويت على إصلاحات أميركية للرعاية الصحّية وتلميح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى أنّ البنك قد يقلّص برنامجه التحفيزي هذا العام.

