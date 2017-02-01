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أسير فلسطيني يطعن شرطياً من قوات الاحتلال داخل سجن نفحة الصحراوي

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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أسير فلسطيني يطعن شرطياً من قوات الاحتلال داخل سجن نفحة الصحراوي

أصيب شرطي من قوات الاحتلال بجراح متوسطة جراء طعنه من قبل أحد الأسرى الفلسطينيين في سجن نفحة الصحراوي، اليوم الأربعاء.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان صحفي، إن أسير من حركة “حماس” قام بطعن شرطي إسرائيلي في سجن نفحة الصحراوي، مؤكداً أن الأوضاع في السجن لا زالت متوترة للغاية ومرشحة للتصعيد.
ولفت المكتب في بيانه إلى أن “حالة من التوتر تسود كافة السجون الإسرائيلية بعد أن أعلن الأسرى في السجن حل التنظيم، احتجاجاً على عملية القمع التي تعرضوا لها الاثنين الماضي”.
ويعتبر سجن “نفحة” والذي يقع في قضاء مدينة القدس، من أشد السجون الإسرائيلية قسوة، وقد تم بناؤه خصيصاً لعزل القيادات الفلسطينية عن بقية المعتقلين.

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المصدر : NBN

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