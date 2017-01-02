أصغر جدّة في العالم تبلغ “23 عاماً”

أصبحت الرومانية ريفكا ستانسكو “23 عاماً” أصغر جدّة في العالم عندما أنجبت ابنتها ماريا “11 عاماً” حفيداً لها.

قالت الجدّة لصحيفة “ذا صن” البريطانية إنها أنجبت طفلتها الأولى في سن الـ 12، وقد طلبت من ابنتها عدم الحذو حذوها، لكن الأخيرة أنجبت في سن الـ 11 لتصبح ستانسكو أصغر جدة في العالم.

وكانت ستانسكو قد تزوجت وهي في الـ 11 من العمر من بائع المجوهرات ايونيل ستانسكو، الذي كان يبلغ عمره 13 عاماً، وأنجبت مارياً بعد عام وبعدها أيضاً ابنها نيكولا، وقد تزوجت الابنة في سن العاشرة وحملت بابنها أيون الذي انجبته مؤخراً، وقالت الجدة “أشعر بالسعادة كوني جدة لكني تمنيت الأفضل لابنتي”.

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المصدر : وكالات