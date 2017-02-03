أصغر فندق في العالم.. بغرفة واحدة فقط!

بتكلفة 211 دولارًا بإمكانك الاستمتاع بقضاء ليلة في أصغر فندق في العالم. يتكون فندق سنترال هوتيل الذي يقع فوق كوبنهاجن سنترال كافيه من غرفة واحدة فقط تتسع لشخصين.

وبخمسة مقاعد داخلية، يمكن القول أن سنترال كافيه هو أصغر مقهى في العاصمة كوبنهاجن. وعلى الرغم من أن الفندق يتكون من غرفة واحدة، إلا أنه محجوز في معظم الأيام. وما يزيد من شعبيته أنه يقع في منطقة حيوية جدًا من كوبنهاجن.

يوجد في الغرفة سرير مزدوج مصمم على الطراز السويدي، وبطانية مصنوعة من ريش الإوز. ولمنح مزيد من الراحة والهدوء، فباب الغرفة عازل للصوت تمامًا. يرجع المبنى في تاريخه منذ العام 1905 حتى الحرب العالمية الثانية لمصلّح أحذية، وقد تمت إضافة الطابق الأول عام 1920.

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المصدر : NBN