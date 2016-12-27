أطفال سوريا يشكرون رونالدو

نشر موقع “ديفسنا سنترال” الموالي لفريق ريال مدريد الإسباني، صورة لمجموعة من الأطفال السوريين، يحملون لافتة، يعبرون فيها عن شكرهم للنجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو، لتضامنه معهم.

وكتب باللغة الإنجليزية على اللافتة التي حملتها مجموعة من الأطفال “الأطفال الأيتام في سوريا يشكرون كريستيانو رونالدو”.

وكان النجم البرتغالي قد وجه في وقت سابق، رسالة إلى أطفال سوريا المتضررين من النزاع القائم في بلادهم.

وقال رونالدو عبر فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “إلى الأطفال في سوريا، أعلم جيدا حجم المعاناة التي تمرون بها في بلادكم، لا تفقدوا الأمل .. العالم كله معكم ويساندكم ومهتم بكم .. وأنا أيضا معكم وأدعمكم”.

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المصدر : وكالات