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أعمدة بعلبك ستصبح بقوة الفولاذ

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية, يحدث الان
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أعمدة بعلبك ستصبح بقوة الفولاذ

تجري وزارة الثقافة ومديرية الآثار اللبنانية عملية ترميم وصيانة لأعمدة «جوبيتر» الستة في مدينة بعلبك التاريخية، وهي المحاولة الثالثة بعد حملة البعثة الألمانية عام 1898، تلتها بعثة فرنسية عام 1932 أدخلت فيها الفولاذ إلى الأعمدة لحمايتها بعد اعتراف الأونيسكو ببعلبك كمدينة أثرية تاريخية عام 1984.
وتقوم الوكالة الإيطالية بتمويل عملية الترميم بحوالي 500 ألف يورو تقريباً، وتهدف العملية إلى تعزيز البنى الأثرية للأعمدة بغية استبدال مواد مصنعة من الألياف الاصطناعية بالفولاذ، وذلك لتقوية الأجزاء الضعيفة في الأعمدة نتيجة الترهل الزمني والأذى البشري وضمان صيانة الفولاذ وتقوية الحجارة.

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المصدر : NBN

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