أغرب خرافات الشعوب حول العالم .. ومنها “إياك والزواج يوم الثلاثاء”!

يبدو ان خوف الانسان من المجهول وضعف العقيدة لدى البعض هي التي تسمح للخرافات التي نسجها القدماء من خيالهم مازالت حاضرة حتى الان.

هذه قائمة بأبرز أسباب النحس أو الحظ السيء في عدد من دول العالم.

1- في ألمانيا لا تهنئ بالعيد قبل موعده

لا يحبذ الناس في المانيا التهنئة بعيد الميلاد قبل اليوم المنشود٬ وهذه العادة للألمان ربما ترجع إلى الخرافة التي تقول إن الشياطين التي تسترق السمع يمكنها أن تفعل أي شي ٍء من شأنه أن يمنع تحقق أمنية عيد الميلاد. أما في الثقافات الأخرى فالأمر طبيعي جداً٬ ولا بأس من أن تقول للآخرين “عيد ميلاد سعيد”٬ يستوي في ذلك الإنكليزي والفرنسي والروسي.

2- في المملكة المتحدة طائر العقعق

إذا كنت في بريطانيا وقابلت طائَر العقعق في الطريق٬ فينبغي عليك أن تُحيه تحية عطرة: “صباح الخير، يا سيد عقعق، كيف حال زوجتك اليوم؟” وبهذه الطريقة فحسب٬ يمكنك أن تضمن أنه لن يصيبك النحس أو السوء في بقية يومك.

ومنشأ هذه الخرافة يرجع إلى أن طيور العقعق عادة ما تكون أزواجاً٬ أما العقعق المنفرد فيشير إلى سوء الحظ٬ وإذا أضفت فيما بعد.

هذه الجملة “واحد للحزن٬ واثنان للفرح”٬ فأنت تضمن بذلك أن العقعق قد عقد صداقة معك ولن يسرق منك شيئاً.

3- في بولندا ادفنوهم قبل الأحد

بالقياس على مقولة “الوقت من ذهب” أو “الوقت هو الحياة” فينبغي أن ُيدفن المتوفون في بولندا قبل يوم الأحد التالي. وإن لم يحُدث ذلك٬ فالموت سيختار واحداً من دائرة هذا الشخص.

4- في فرنسا إياك ورغيف الخبز المقلوب

يقولون في فرنسا: صباح يبدأ بالعنكبوت هو يوم كله غم.

ويمكن لحيوانات أخرى أن تجلب المصائب والتعاسة: فإذا ما نظر أحد الطيور من خلال النافذة إلى داخل البيت٬ فإن شيئاً سيئاً سيحدث. كما أن رغيف الخبز المقلوب قد يجذب الشيطان بسرعة ناحية البيت.

5- في تركيا لا تناولني المقص

إذا ناولت شخصاً ما في تركيا سكيناً أو مقصاً٬ فإن ذلك يعني أنك سوف تتعارك لاحقاً مع هذا الشخص٬ أو أنكما ستصبحان أعداء في المستقبل.

لذا فينبغي على المرء ألا يناول أحداً هذه الأغراض مباشرة٬ وإنما يمكنه أن يضعها على طاولة أو على الأرض٬ بدلاً من مناولتها٬ وعلى الشخص الآخر أن يلتقطها بنفسه.

6- في روسيا إذا نسيت حقيبتك في المنزل فلا تعود

في روسيا يجدر بك ألا ترجع منزلك٬ إذا كنت قد نسيت شيئاً حال خروجك منه.

قد تقول في نفسك “لكني نسيت حقيبتي وأنا أريد السفر والخروج في رحلة!” أأتر ُك حقيبة كاملة؟ وأقول في نفسي٬ كم أنا كثير النسيان٬ حسناً٬ ارجع إلى البيت مرة في إسبانيا٬ لذا ينبغي عليك ألا تسافر أو تتزوج في هذا إذا صادف يوم الثلاثاء تاريخ 13 في الشهر فإنه يعتبر يوماً كارثياً اليوم.

7-وفي إيطاليا يوم 17

في إيطاليا يعتبر يوم الجمعة الـ17 في الشهر هو الحظ السيئ٬ لذا عليك ألا تفعل شيئاً والمهم في الأمر ألا تقع في هذا اليوم أي أحداث خاصة. وإذا وقعت برغم ذلك أحداث خاصة٬ فادُع الله ألا تقع أي مصائب!.

لكن إن صادف حدوث مناسبة في هذا اليوم ولكي تتفادى هذه الكارثة بسرعة: لو كنِت امرأة٬ فما عليِك سوى أن تقبضي يديك اليمنى على صدرك الأيسر وهزي بشكل خفيف حتى تجلبي الحظ٬ وإن كنت رجلاً فارخ يدك فحسب.

8- في البرازيل لا تنظر للسماء

من غير المسموح في البرازيل النظر إلى النجوم في السماء٬ لأنه يجعل بعض الثآليل والبثور تظهر على أطراف الأصابع!

9- في اليابان الرقم 4

يمكن للأرقام في اليابان أن تجعل المرَء في عداد الموتى والَهالكين في لمح البصر.

فعلى سبيل المثال ينطق الرقم ” شي”٬ وهي كلمة تعطي معنى الموت أيضاً٬ لذا فعلى المرء أن يتجنب الهدايا المكونة من 4 أجزاء قدر المستطاع٬ مثل الأزهار٬ أو الأطقم المكونة من4 عناصر. كما أن البيوت السكنية تراعي ألا يكون فيها طابق 4 ولا يوجد رقم 4 في أرقام الشقق٬ وإنما يكون العُّد بالقفز من

المعاناة. الرقم 3 إلى 5 مباشرة٬ والرقم 9 رقم سيئ كذلك٬ فهو ُينطق “كو”٬ ويعني أيضاً المعاناة.

10-في كوريا الجنوبية حذارِ من التصفير

الصفير في الليل يجلب النحس في كوريا الجنوبية٬ لأن ذلك من شأنه أن يلفت أنظار الأرواح الشريرة إلى المرء.

ولكن ليس الصفير ليلاً هو الأمر الخطير فحسب٬ وإنما قد تكون الكتابة أيضاً؛ فلو أنك مثلاً استخدمت القلم الأحمر وكتبت اسَم أحدهم خطأً فإنك بذلك قد تُعجل من موته٬ والسبب في ذلك راجع إلى أن أكوام الخشب أو شواهد القبور أو كليهما في المقابر البوذية مكتوبة باللون الأحمر.

11- في فيتنام لا تنامي بالماكياج

في هذا البلد ينبغي عليك ألا تنامي وأنت تضعين مساحيق التجميل٬ وإلا فإن الشياطين ستظن أنك واحدةٌ منها.

12- في السويد احذر من الحرف A

يوجد في السويد نوعان من أغطية فتحات المجاري بالشوارع٬ تلك المكتوب عليها حرف A وأخرى الموسومة بحرف K. فانظر جيداً علام تطأ قدمك٬ إذ لو وطأت على تلك الموسومة بحرف ٬A فذلك يدل على الحظ العاثر٬ إذ إن كثيراً من الكلمات السيئة في اللغة السويدية تبدأ بالحرف ٬A مثل kärlek avbruten أي ُحب ضائع٬ أو arbetslöshet أي البطالة.

13- في إسبانيا تاريخ الـ13

في إسبانيا٬ لذا ينبغي عليك ألا تسافر أو تتزوج في هذا إذا صادف يوم الثلاثاء تاريخ 13 في الشهر فإنه يعتبر يوماً كارثياً اليوم.

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المصدر : NBN