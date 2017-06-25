أفضل 20 هاتف ذكي في العالم

أصبحت المنافسة تحتدم يوما بعد يوم بين الهواتف الذكية في سوق يعج بالمئات منها، وبات السباق على تصدر الأفضلية هاجسا يؤرق الشركات المنتجة لها، ويضع أمامها تحديات جديدة. وأعدت “بيزنس إنسايدر” لائحة بأفضل 20 هاتف ذكي في العالم.

ووفق التقرير، فقد حافظ غوغل بيكسل على المركز الأول، فهو يتميز بشاشة فريدة عالية الدقة، وسرعة في الشحن، وكاميرا 12.3 ميغابيكسل، وذاكرة بسعة غيغابايت. ويعمل الجهاز بنظام أندرويد ويبلغ سعره 649 دولار أميركي.

لائحة أفضل الهواتف الذكية

1 – غوغل بيكسل (إكس إل): أول هاتف ذكي من غوغل، بشاشة كبيرة 5.5 بوصة مقارنة مع غيره من الأجهزة، وكاميرا تصوير مذهلة. لكن هذه الميزات لا تبرر ارتفاع سعره الذي يبلغ 769 دولار أميركي.

2- آيفون 7 بلس: أبرز ما يميزه كاميرا ثنائية العدسة مع إمكانية تكبير وتقريب الأشياء مع المحافظة على درجة وضوح عالية لها. وجاء هذا الجهاز بدون منفذ لسماعات الأذن، ويبلغ سعره 769 دولار أميركي.

3- أيفون 7: يحظى بنظام دعم إيكولوجي من أبل لتجنب المشكلات، ويضم أحدث التطبيقات على الإطلاق، وجاء بسماعات لا سلكية وتحسينات لمقاومة الماء، وكاميرا أفضل من سابقاتها ومعالج أكثر قوة.

4- سامسونغ أس8 بلس: يتميز بشاشة حجمها 6.2 بوصة، وهي أكبر من شاشة غلاكسي 8، كما أنه جاء بتحديثات أفضل من سابقه. ويبلغ سعره 762 دولار أميركي.

5- سامسونغ أس8: جاء بمظهر أفضل بكثير من آيفون، بزجاج منحن وحدود فائقة الضيق حول الشاشة مما جعله نموذجا للتصميم الفاخر. مقاوم للماء وشاشة عرض أطول وشحن سريع وشحن لاسلكي.

6- وان بلس 5: هو واحد من أفضل الهواتف الذكية التي تستخدم نظام أندرويد، ويمتاز بسعره المعقول مقارنة مع غيره، إذ يبلغ سعره 479 دولار أميركي.

7- إل جي جي6: نافس هذا الجهاز بقوة نظرائه من آيفون وسامسونغ، فهو مقاوم للماء وبعدسة مزدوجة وشاشة أطول من المتوسط ومعالج كبير، وجاء بتصميم أنيق جعله محببا للكثيرين وبسعر 500 دولار أميركية.

8- إتش تي سي يو11: يمتاز بخدمة مساعد غوغل، وهي ميزة مثيرة للاهتمام. لكن أبرز عيوبه هو عدم وجود منفذ للسماعات، وحافة عريضة. يعمل الجهاز بنظام أندرويد ويبلغ سعره 645 دولار أميركي.

9- آيفون6 أس بلس: لم يحظ هذا الجهاز بميزات الذي تلاه آيفون 7 بلس، مثل مقاومة الماء أو الكاميرا عالية الدقة ذات العدسة المزدوجة. وقد احتوى على خاصية اللمس ثلاثية الأبعاد التي اشتكى منها كثير من المستخدمين.

10- آيفون6 أس: تضمن ميزات أفضل من سابقه وبسعر أقل 100 دولار أميركي عن أيفون7. ويعد واحدا من الأجهزة ذات التصميم الجميل، وتضمن أفضل التطبيقات والتحديثات من المطورين.

11- آيفون أس إي: يأتي مع شاشة 4 بوصات، هو أفضل هاتف ذكي من حيث شكله الصغير، ويحتوي على مستشعر بصمات الأصابع، كما أن بطاريته تعمر طويلا، وبسعر نحو 400 دولار أميركي.

12- هواوي ميت9: واحد من أسرع هواتف أندرويد، بشاشة 5.9 بوصات وكاميرا مزدوجة ذات ميزات هائلة. لكن هذا الجهاز ليس مقاوما للماء، ويبلغ سعره 580 دولار أميركي.

وحلت أجهزة “موتو زد” و”إتش تي سي 10″ و”موتو جي5 بلس” و”زد تي إي أكسون7″ و”سامسونغ غلاكسي نوت 5″ و”بلاكبيري كي وان” و”بلاكبيري كلاسيك” في المراتب 14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 على التوالي، باعتبارها أجهزة تفتقر إلى الكثيرات من الميزات مقارنة مع تلك التي تحظى بها هواتف ذكية أخرى هذه الأيام.

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المصدر : NBN