أكبر كوارث الطيران في روسيا بين 2001-2016

اختفت طائرة من طراز “تو-154” من شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار أدلر في جنوب روسيا وذلك خلال تنفيذها لرحلة اعتيادية في ساعة مبكرة من صباح 25 ديسمبر/ كانون الأول، وكانت الطائرة تقل على متنها 84 راكبا و8 من أفراد الطاقم، وتقول وزارة الدفاع إن السبب قد يكون عطلا فنيا أو خطأ الطيار.

فيما يلي نستعرض أكبر الكوارث الجوية التي وقعت في روسيا بين 2001-2016 :

في 1 يوليو/ تموز من العام الجاري سقطت طائرة من طراز ” إيل- 76″ في مقاطعة إيركوتسك وكانت في مهمة لإطفاء الحرائق. وخلال الحادث قتل كل أعضاء الطاقم وعددهم 10 أشخاص.

وفي 19 مارس / آذار تحطمت طائرة من طراز “بوينغ 737-800” بالقرب من مدينة روستوف على الدون وكانت قادمة من دبي وتسبب الحادث بمصرع كل من على متنها وهمم 55 راكبا و7 من أفراد الطاقم.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013 تحطمت بالقرب من قازان طائرة من طراز “بوينغ 737″ تابعة لشركة طيران ” تتارستان ” كانت قادمة من موسكو وتسببت بمقتل 44 راكبا و6 من أفراد الطاقم.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول عام 2012 سقطت طائرة من طراز “ان-28” في شبه جزيرة كامتشاتكا وتسبب ذلك بموت 10 أشخاص من أصل 13 كانوا على متنها.

وفي يوم 2 أبريل/ نيسان من نفس العام سقطت طائرة من طراز ATR-72 تابعة لشركة ” يوت اير” عند إقلاعها من مطار تيومين وكانت تقل 43 شخصا بما في ذلك 4 أشخاص من أعضاء الطاقم وقتل في الحادث 33 شخصا.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول 2011 سقطت طائرة من طراز “ياك-42” بالقرب ياروسلافل وكانت تقل فريق الهوكي “لوكوموتيف” ومن بين 37 راكبا و8 من أعضاء الطاقم بقي حيا فقط مهندس الطيران.

وفي 21 يونيو/ حزيران هبطت طائرة من طراز “تو-134” تابعة لشركة “روس إير” هبوطا قاسيا على طريق السيارات عندما كانت تنفذ رحلة من موسكو إلى بتروزافودسك (جمهورية كاريليا) وذلك على بعد 1 كلم فقط من مطار الهبوط وتسبب ذلك بتحطم هيكل الطائرة واندلاع حريق فيها ومقتل 44 شخصا على الفور واثنين لاحقا في المستشفى وذلك من أصل 52 كانوا على متنها.

وفي 3 أغسطس/ آب عام 2010 تحطمت طائرة من طراز “ان-24” تابعة لشركة طيران “كاتيك افيا” بالقرب من مطار تشيرمشانكا في إيغاركا في سبيريا واندلعت النيران فيها ومن أصل 15 شخصا كانوا على متنها قتل 11 شخصا.

وفي يوم 10 أبريل/ نيسان من نفس السنة تحطمت طائرة الرئيس البولندي من طراز “تو-154” بالقرب من سمولسنك وهي قادمة من وارسو وعلى متنها 97 شخصا بما في ذلك رئيس بولندا ليخ كاتشينسكي وعقيلته وكبار ضباط الجيش البولندي وبعض الشخصيات الرسمية والاجتماعية البولندية. وتسبب الحادث بمقتل كل من كان على متنها.

وفي 14 سبتمبر/ أيلول 2008 تحطمت طائرة من طراز “بوينغ 737-500” بالقرب من مدينة بيرم عند محاولة الهبوط في مطار المدينة وقتل كل من كان على متنها وعددهم 88 شخصا.

وفي 9 يوليو/ تموز عام 2006 شهد مطار إيركوتسك كارثة جوية تحطمت خلالها طائرة من طراز “اير باص -310” وهي تهبط في المطار وتسبب ذلك بمصرع 124 شخصا من أصل 203 كانوا على متنها.

وفي 3 مايو/ أيار تحطمت طائرة “اير باص -320” تابعة للخطوط الجوية الأرمنية بالقرب من سوتشي جنوب روسيا وذلك بعد اصطدامها بمياه البحر وقتل كل من كان على متنها وعددهم 113 شخصا.

وفي 24 أغسطس/ آب 2004 قامت انتحاريتان في وقت واحد تقريبا بتفجير طائرة من طراز ” تو-154″ تابعة لشركة “سيبير” كانت في رحلة من موسكو إلى سوتشي وطائرة “تو-134″ تابعة لشركة ” افيا اكسبريس” وهي تحلق من موسكو الى فولغوغراد وقتل في الطائرة الأولى 46 شخصا وفي الطائرة الثانية 44 شخصا.

وفي 3 يوليو/ تموز 2001 تحطمت عند الهبوط في مطار ايركوتسك طائرة من طراز “تو-154” كانت تنقل الركاب من يكاتيرنبورغ إلى فلاديفستوك عبر إيركوتسك وقتل كل ركابها وعددهم 145 شخصا.

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المصدر : روسيا اليوم